Basket Serie B, il derby resta in Romagna: a Ferrara vince Imola 73-93

Andrea Costa Imola Basket
  • 19 ottobre 2025
Giacomo Sanguinetti, Andrea Costa Imola (Foto Mauro Monti Mmph)
Un’Andrea Costa travolgente! Nel derby emiliano romagnolo la squadra guidata da coach Luca Dalmonte ha battuto alla Giuseppe Bondi Arena l’Adamant Ferrara con una differenza di 20 punti: 73-93.

Romagnoli che si aggiudicano anche il best scorer della partita: Giacomo Sanguinetti con 23 punti totali messi a referto.

Adamant Ferrara - UP Andrea Costa Imola 73-93 (13-19, 18-25, 24-23, 18-26)

Adamant Ferrara: Ramiro Santiago 19 (2/5, 3/6), Andrea Renzi 18 (4/5, 2/5), Davide Marchini 12 (3/4, 2/5), Tommaso Bellini 10 (1/3, 2/5), Niccolò Pellicano 5 (0/2, 1/4), Manuele Solaroli 3 (1/3, 0/2), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Emanuele Caiazza 2 (0/0, 0/0), Luigi Dioli 2 (1/2, 0/1), Willis Tio tiagande 0 (0/4, 0/1), Giulio Casagrande 0 (0/2, 0/3), Diego Motta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Willis Tio tiagande 9) - Assist: 16 (Niccolò Pellicano 7)

UP Andrea Costa Imola: Giacomo Sanguinetti 23 (4/7, 5/8), Roberto Chessari 15 (5/7, 1/2), Niccolò Moffa 14 (3/6, 2/4), Tautvydas Kupstas 12 (3/5, 1/3), Tommaso Gatto 11 (1/4, 1/5), Loris Gozo 5 (1/2, 1/1), Davide Raucci 5 (2/3, 0/1), Georges Tamani 5 (2/4, 0/0), Elhadji Thioune 3 (1/2, 0/0), Giacomo Filippini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Tommaso Gatto 7) - Assist: 18 (Roberto Chessari 5)

