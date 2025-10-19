Basket Serie B, il derby resta in Romagna: a Ferrara vince Imola 73-93

Un’Andrea Costa travolgente! Nel derby emiliano romagnolo la squadra guidata da coach Luca Dalmonte ha battuto alla Giuseppe Bondi Arena l’Adamant Ferrara con una differenza di 20 punti: 73-93.
Romagnoli che si aggiudicano anche il best scorer della partita: Giacomo Sanguinetti con 23 punti totali messi a referto.
Adamant Ferrara - UP Andrea Costa Imola 73-93 (13-19, 18-25, 24-23, 18-26)
Adamant Ferrara: Ramiro Santiago 19 (2/5, 3/6), Andrea Renzi 18 (4/5, 2/5), Davide Marchini 12 (3/4, 2/5), Tommaso Bellini 10 (1/3, 2/5), Niccolò Pellicano 5 (0/2, 1/4), Manuele Solaroli 3 (1/3, 0/2), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Emanuele Caiazza 2 (0/0, 0/0), Luigi Dioli 2 (1/2, 0/1), Willis Tio tiagande 0 (0/4, 0/1), Giulio Casagrande 0 (0/2, 0/3), Diego Motta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Willis Tio tiagande 9) - Assist: 16 (Niccolò Pellicano 7)
UP Andrea Costa Imola: Giacomo Sanguinetti 23 (4/7, 5/8), Roberto Chessari 15 (5/7, 1/2), Niccolò Moffa 14 (3/6, 2/4), Tautvydas Kupstas 12 (3/5, 1/3), Tommaso Gatto 11 (1/4, 1/5), Loris Gozo 5 (1/2, 1/1), Davide Raucci 5 (2/3, 0/1), Georges Tamani 5 (2/4, 0/0), Elhadji Thioune 3 (1/2, 0/0), Giacomo Filippini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Tommaso Gatto 7) - Assist: 18 (Roberto Chessari 5)