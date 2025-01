Basket serie B, Blacks e Andrea Costa come si riesce a vincere senza infilare le triple

Si può vincere anche non facendo canestro da tre. Sempre più difficile, vero, ma fortunatamente ancora possibile. Ecco il bel messaggio lanciato, nel primo turno del girone di ritorno da Blacks e Andrea Costa, capaci di espugnare i campi mai scontati di Ragusa e Castell’Arquato pur tirando male dall’arco (29% i manfredi, addirittura 22% i biancorossi). Certo i siciliani con il 19% hanno fatto addirittura peggio, però i Blacks come pure l’Up hanno avuto il merito di trovare strade alternative, vedi i viaggi in lunetta (43 per Imola e 36 per Faenza). La mira storta è costata cara alla Virtus (25% in quel di Treviglio) e Ravenna (29% a Chiusi), anche perché in entrambi i casi gli avversari hanno tirato decisamente meglio (37% i bergamaschi e addirittura 46% i toscani).

Ravenna in panne

La settima sconfitta consecutiva è di quelle pesanti per l’OraSì, perché ora Chiusi ha messo sei punti di distanza (più il 2-0 negli scontri diretti) tra sé e i bizantini. Nonostante 20’ di ottima pallacanestro, specie difensiva, la squadra di coach Gabrielli si è sciolta come neve al sole al momento del dunque e l’empasse sembra in primis di natura psicologica. Vincere aiuta a vincere, si sa, peccato che Dron e compagni non ci riescano addirittura dal 24 novembre, così adesso la classifica li colloca al quart’ultimo posto in pienissima zona play-out. Fra l’altro il successo di Latina ha dimezzato il vantaggio (+2) sulla 20a piazza quella che, bene ricordarlo, significa retrocessione diretta. Giovedì al Pala Costa con San Severo (5 hurrà nelle ultime 7 uscite) andrà in scena uno spareggio da non sbagliare per i giallorossi, specie considerando la possibilità di raddoppiare la vittoria (rocambolesca dell’andata) e acquisire qualche vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Non a caso la società ravennate, ieri, ha comunicato la riduzione del prezzo del biglietto (tagliando unico a 5 euro) sottolineando pure “la propria forte insoddisfazione per i recenti risultati ed è concorde sulla necessità di superare questo momento difficile”.

Faenza, solita storia

Ormai sta diventando una regola della stagione faentina. Mandare in fuga gli avversari, resistere e poi nel finale piazzare spesso la zampata vincente. Abitudine pericolosa, a dire il vero, ma in Sicilia i Blacks sono riusciti a capitalizzare al momento giusto la propria superiorità tecnica, questo nonostante il già citato 29% da 3 e un opaco 67% in lunetta. Aver stravinto la battaglia a rimbalzo (52-42) e forzato 19 perse dei siciliani ha permesso alla Garelli-band di portare a casa la pellaccia e mantenere il +4 sul settimo posto. Domani con Lumezzane tornerà al Pala Cattani l’ex Simone Tomasini, firmato la settimana scorsa dai lombardi e non utilizzato nel ko di Agrigento. Non gli mancheranno le motivazioni, di certo, ma con Amici ancora fuori quella lombarda sembra una contendente battibile. Mentre prosegue, un po’ a rilento (per diversi motivi), l’inserimento dei nuovi Ammannato e Magagnoli, resta la sensazione di un roster che avrebbe bisogno della classica aggiuntina per non arrivare spremuto al momento decisivo della stagione.

Imolesi, sorridenti