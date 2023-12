Basket B, svolta Andrea Costa: la proprietà apre alla cessione

Svolta in casa Andrea Costa. In una nota la proprietà apre le porte a una eventuale cessione al gruppo bolognese guidato tra gli altri dall’ex Fortitudo Christian Pavani: “La proprietà della Società basket Andrea Costa Imola 2022 SSDarl - si legge in una nota - ha sottoscritto un accordo affinché gli eventuali acquirenti del pacchetto societario, coadiuvati dal loro professionista di riferimento, il Dr Rosario Morelli “ConsulINT & Partners” di Bologna, si attivi per una Due Diligence, in modo tale di verificare l’effettiva prossimità di acquisizione della Società imolese. A tal proposito, ufficialmente da oggi, imprenditori di Imola e Bologna stanno effettivamente lavorando per garantire un degno futuro alla società gloriosa e storica della pallacanestro imolese”.

La soddisfazione del tifo organizzato

“Una battaglia vinta per amore dell’Andrea Costa”. Così l’Onda d’Urto in un post sui suoi canali social: “Ora possiamo dirlo, la famiglia Domenicali non ha più il pieno controllo della nostra Andrea Costa. Una battaglia iniziata mesi fa che si è conclusa negli ultimi giorni con una vittoria. Una vittoria dell’Onda d’Urto, una vittoria di tutti quei tifosi che hanno nel cuore i colori biancorossi. Si volta pagina e il futuro è ancora tutto da scrivere. Quel che è certo è che adesso è arrivato il momento di deporre le armi e iniziare tutti a remare nella stessa direzione per costruire un avvenire roseo per quella maglia che tanto amiamo. Senz’altro resteremo alla finestra e rimarremo vigili osservando da vicino il lavoro di coloro che prenderanno il posto della famiglia Domenicali. Tutti quelli che hanno voglia di contribuire alla causa biancorossa sono ben accetti e troveranno il nostro sostegno. Noi continueremo a fare quello che sappiamo fare meglio: tifare e incitare l’Andrea Costa ovunque. Ora più che mai è il momento di rimanere uniti e spingere un allenatore e una squadra che sul campo stanno dimostrando di meritarsi il nostro appoggio.

Vi aspettiamo tutti a palazzo! Avanti ultras!”