Basket B Nazionale, L’Andrea Costa alza il ritmo nella ripresa e schianta 81-61 Ragusa

UP ANDREA COSTA IMOLA-VIRTUS RAGUSA 81-61 (17-14; 37-29; 56-40).

UP IMOLA: Fazzi 2 (0/3 da tre), Pavani 2 (1/1, 0/1), Restelli 5 (1/1, 1/3), Benintendi, Toniato 9 (2/4, 1/3), Filippini 8 (4/8, 0/1), Klanjscek 25 (9/14, 1/5), Chiappelli 12 (3/4, 2/2), Martini 4 (2/4), Fea 4 (2/3), Sanguinetti 10 (2/3, 2/4). Allenatore: Angori

RAGUSA: Erkmaa 9 (1/3, 1/2), Guastella, Piscetta (0/3), Bertocco 8 (1/2, 1/5), Simon 2 (1/2, 0/4), Gloria 6 (3/15), Tumino, Vavoli 12 (5/7, 0/3), Gaetano 10 (6/11, 0/1), Ianelli 4 (2/4, 0/6). Allenatore: Recupido.

ARBITRI: Chiarugi e Rinaldi.

NOTE: Minuto di silenzio in memoria di Gianni Zappi nel secondo anniversario della morte.



La Up fa il suo dovere e dopo 20 minuti soporiferi, aumenta un po’ l’energia nella ripresa e supera Ragusa 81-61. Nel primo tempo è Chiappelli a permettere all’Andrea Costa di tenere il naso avanti, nella ripresa è Klanjscek a scavare il solco. Festa doppia per gli 800 del PalaRuggi, che hanno celebrato il ritorno in campo di Luca Fazzi dopo il lungo infortunio.