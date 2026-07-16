Basket B Nazionale, Il play Saladini è un nuovo giocatore dell’Andrea Costa

Volto nuovo in casa Andrea Costa Imola. Con un comunicato la società biancorossa si è detta “lieta di annunciare l’accordo per la prossima stagione sportiva con Manuel Saladini, playmaker classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile della Mens Sana Siena, Saladini ha successivamente proseguito il proprio percorso cestistico a Treviso, dove ha vissuto l’esperienza della promozione in Serie A1 e del trionfo nella Coppa Italia LNP di Serie A2 del 2019. Nonostante la giovane età, il nuovo playmaker biancorosso ha già accumulato importanti esperienze tra Serie A2 e Serie B, indossando le canotte di Cento, Pavia, Mantova, NPC Rieti, Casale Monferrato e Bisceglie. Dopo l’esperienza con la BCP Virtus Cassino, Saladini è approdato alla Power Basket Nocera. Con la formazione campana, nella scorsa stagione, ha fatto registrare una media di 12,1 punti a partita, mettendosi in evidenza per qualità tecniche, personalità e capacità di incidere nei momenti decisivi. Le sue prestazioni gli sono valse anche il riconoscimento di MVP «Samuel Dilas» del mese di marzo della Serie B Old Wild West, confermandolo tra i protagonisti più interessanti del campionato”.

Queste le prime parole di Manuel Saladini: «Prima di tutto voglio ringraziare il coach e la società per la fiducia. Sono carichissimo per la stagione. La squadra è davvero buona e sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni, grazie anche al fantastico pubblico che contraddistingue Imola».

Il commento del tecnico Luca Dalmonte: «Saladini è un playmaker che, soprattutto nella seconda parte dello scorso campionato, ha dimostrato una grande aggressività e una produzione offensiva di alto livello. È un giocatore che sta crescendo stagione dopo stagione e, facendo affidamento sulle sue qualità realizzative, cercheremo di coinvolgerlo anche nella creazione di vantaggi da distribuire ai compagni. Dal punto di vista difensivo può esercitare una forte pressione sulla palla: la sua aggressività gli permette di compensare la struttura fisica. Sia in attacco sia in difesa lavoreremo sul suo desiderio e sulla sua volontà di migliorare ulteriormente e di alzare il proprio livello. Facendo leva sulle sue motivazioni, cercheremo di dare maggiore continuità al suo rendimento, ampliare il suo bagaglio offensivo e consolidare la sua solidità difensiva».