Basket B nazionale girone B, Andrea Costa contro Blacks: parola d’ordine entusiasmo

In palio ci sono tre quarti di play-off e già solo questo rende Andrea Costa-Blacks la potenziale partita dell’anno per le romagnole cadette. I manfredi ci arrivano in striscia strapositiva negli scontri diretti, perché hanno vinto le ultime quattro sfide, ovvero il cruciale derby casalingo del 3 aprile 2022 (67-60), quello sempre al PalaCattani del 13 novembre 2022 (80-77), la sfida di ritorno a Imola il 5 marzo 2023 (62-67) e infine il 23 dicembre scorso a Faenza (73-70).

Proprio questo +3 può rappresentare un’àncora di salvezza per i Blacks in caso di sconfitta al Ruggi, perché con uno scarto (negativo) uguale (grazie al quoziente canestri generale) o inferiore i faentini resterebbero “davanti” all’Andrea Costa anche in caso di arrivo finale a pari punti.

Certo guai dimenticarsi di San Severo, in vantaggio con i neroverdi e pesantemente indietro con i biancorossi, perché poi la classifica avulsa a tre cambierebbe di nuovo tutto regalando i play-off a Imola. A 80’ dalla fine della stagione regolare di un campionato così equilibrato e pazzo, ogni calcolo va però considerato alla stregua di un’inutile artifizio.

Ordine pubblico e biglietti

Per domenica è atteso il pubblico delle grandi occasioni al Ruggi, con circa 300 faentini al seguito e l’Andrea Costa che torna a giocare “in casa” a oltre un mese di distanza dall’ultima volta (il burrascoso match con Roseto). Gli esili forzati a Cento prima e Santarcangelo poi, la salvezza matematica acquisita con largo anticipo, l’imprevedibile colpaccio a Jesi e l’intervento economico del dottor Cristian Manuel Perez a favore del club, hanno infiammato la piazza. I tifosi biancorossi dovrebbero accorrere in massa e regalare il secondo pienone stagionale dopo quello del derby imolese.

L’Andrea Costa, presa da ben altre questioni (rata, stipendi e giudice sportivo), ha preferito non effettuare alcuna prevendita, così domenica dalle 17 saranno allestite due biglietterie (e altrettanti ingressi) per le rispettive tifoserie. Il pubblico dell’Andrea Costa entrerà dal Ruggi, quello ospite dalla piscina comunale: diversi pure i parcheggi, ai faentini sarà riservato quello grande di via Graziadei e agli imolesi la zona nei pressi del Ruggi (chiuso invece il parcheggio proprio davanti al palasport).

Fondamentale la presenza delle Forze dell’Ordine che dovranno scortare il pubblico ospite fino all’ultimo sia in entrata che in uscita, dopo lo spiacevole episodio dello scorso anno quando alcuni supporters neroverdi furono aggrediti nel parcheggio a partita finita. I prezzi dei biglietti sono di 15 euro per la gradinata e 25 nel parterre (ridotti a 12 e 20 per i ragazzi dai 12 ai 16 anni).

Sponsor ed arbitri

L’importanza della partita è confermata pure dalla scelta della Despar di sponsorizzare l’evento, con uno spazio dedicato alla consegna di borsine regalo a tutti gli appassionati. Il gazebo sarà allestito all’ingresso principale del Ruggi.

Alla luce delle numerose polemiche degli ultimi tempi, i fari saranno puntati anche sull’arbitraggio: per il derby sono stati designati i signori Giuseppe Vastarella di Saronno di Varese e Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano nel napoletano: quest’ultimo, a onor del vero, ha un precedente molto burrascoso con l’Andrea Costa, perché diresse i biancorossi nella sconfitta casalinga (73-76) con l’Alba. Era il 7 febbraio 2021, si giocava a ingressi contingentati causa del Covid e a due secondi dalla fine, sul 73-74, proprio Morra non fischiò un clamoroso fallo (sgambetto) su Fultz in penetrazione. Seguirono l’espulsione di un furente coach Moretti, il successo piemontese e i video, girati a bordo campo, dell’evidentissimo fallo ai danni di Fultz, con tutto il carico inevitabile di polemiche. Insomma, una designazione che di questi tempi non sembra proprio felicissima.