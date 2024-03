Basket B: i Blacks risorgono con Garelli, vincono Andrea Costa e OraSì, Virtus ko

Serata da 3/4 per la Romagna di B. Il ritorno di Garelli porta subito una grande vittoria a Ruvo di Puglia per i Blacks, che rischiano di compromettere tutto nel finale ma festeggiano con due liberi di Vico (80-81). Tutto facile per l’OraSì, che travolge Padova con una grande prestazione al tiro (104-76), un po’ meno agevole il successo dell’Andrea Costa, che comunque doma Taranto al Pala SGR di Santarcangelo (105-100). L’unica sconfitta è quella della Virtus, che non può arginare la lanciatissima Jesi (91-74).