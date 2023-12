Basket B, Di Paolantonio applaude l’Andrea Costa: “Bravi i ragazzi usciti dalla panchina”

Il pubblico lo ha acclamato al momento dell’espulsione, con la partita ormai decisa, e lo ha fatto una seconda volta, quando è rientrato a festeggiare sotto la curva con la squadra un’altra impresa dell’Andrea Costa (86-71 contro Jesi). Per Emanuele Di Paolantonio un’altra serata da emozioni forti. «Un’ottima prestazione, facendo la partita che volevamo, ovvero alzando il ritmo il più possibile. Sapevamo in partenza che Jesi aveva buttato dentro la zona e siamo stati bravi ad attaccare efficacemente entrambe le situazioni difensive. I ragazzi si sono confermati seri e umili, così siamo riusciti a vincere la quinta partita consecutiva contro un avversario come Jesi di grande valore andando così a prenderci una situazione di classifica importante”.

Per l’Imola biancorossa è davvero un momento d’oro e sabato si presenterà sabato al derby di Faenza con due punti in più in classifica. «Siamo riusciti a incanalarla subito come volevamo e sostanzialmente l’abbiamo sempre condotta, anche quando nel terzo quarto si è segnato un po’ meno. Bravi i ragazzi che sono usciti dalla panchina a costruire il break decisivo, meritano tutti un plauso, da Martini a Bresolin e Sorrentino, senza dimenticare Marangoni condizionato dalla febbre».

Faenza? «Loro sono stati costruiti per arrivare fino in fondo, noi no, ma proveremo a disputare un’altra prova seria come quella con Jesi».