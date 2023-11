Basket B, Di Paolantonio: “Andrea Costa sulle gambe” - Gallery

Ovviamente Emanuele Di Paolantonio si aspettava qualcosa di meglio dall’Andrea Costa, nonostante una vigilia tormentata (73-92 contro Chieti). «Non abbiamo fatto una partita del livello che ci sarebbe servito per competere contro Chieti - commenta il coach abruzzese -. Questa squadra ha bisogno di allenarsi per crescere e rendere, ma causa calendario e problemi fisici in questi giorni non l’abbiamo fatto. Eravamo sulle gambe, pagando pure lo sforzo del supplementare contro San Vendemiano, faticando sia tecnicamente che fisicamente. Purtroppo calendario e problemi fisici non sono cose controllabili, speriamo di recuperare energie per Mestre».

Eloquente il dato plus minus di Riccardo Crespi, che in 21 minuti in campo ha chiuso -1, segno che i problemi di falli del totem biancorosso hanno pesato parecchio. «Due falli in pochissimi minuti l’hanno penalizzato, per di più in un reparto dove eravamo già senza Ranuzzi e con una situazione esterni problematica, con due febbricitanti (Corcelli e Aukstikalnis, ndc) da gestire».

Di sicuro a Di Paolantonio non è piaciuta la sua squadra ma nemmeno l’arbitraggio, che non ha risparmiato falli tecnici nei confronti dei padroni di casa. «Lo definirei semplicemente inadeguato alla partita, poco rispettoso nei nostri confronti – taglia corto il coach di casa – però dobbiamo concentrarci su quello che non funziona in casa nostra».