Basket B, Di Paolantonio: “Andrea Costa, quest’anno sarà dura”

Quasi un passaggio di consegne anche in sala stampa, perché dopo l’ex di turno Federico Grandi (un po’ beccato dalla curva biancorossa), è il turno di Emanuele Di Paolantonio, a commentare l’esordio infelice della sua Andrea Costa.

«Mi prendo le colpe - spiega il coach abruzzese - perché non ho mai allenato in questa categoria e non ho ancora capito il metro arbitrale, perché in due partite ufficiali abbiamo tirato un terzo dei liberi rispetto agli avversari, con tutta la coda di proteste e falli tecnici. Difensivamente abbiamo giocato una gara altalenante ma solida concedendo poco di squadra ma pagando qualche errore individuale lasciando tiri aperti per Fabriano: penso al break costruito da Centanni che ha spaccato la partita. In attacco le nostre spaziature non sono state positive, abbiamo costruito di squadra ma bisogna lavorare per fare canestro, serve migliorare su questi aspetti».

Con Fazzi e Aukstikalnis a produrre 35 punti in coppia, è mancato un apporto significativo di Drocker e Crespi, giocatori cruciali per la stagione imolese. «Loro devono produrre in attacco e se costruiamo tiri per loro possono far bene. Drocker l’ha dimostrato in un’azione a fine primo tempo, Crespi ha sbagliato qualche canestro ma è il nostro riferimento in post basso».

Resta invece cronica la difficoltà dell’Andrea Costa ai liberi, ieri sera sotto il 50%: “Dobbiamo segnare, perché in allenamento non li sbagliamo. Dipende tutto da noi».