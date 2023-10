Basket B, Di Paolantonio: “Andrea Costa brava a scacciare i fantasmi”

Buttare via un’altra partita a lungo condotta avrebbe rappresentato un macigno durissimo per il morale dell’Andrea Costa. Logico che un successo del genere (84-83 su San Vendemiano) abbia aperto il valzer dei sorrisi. «Siamo contenti di aver vinto finalmente una partita e la dedichiamo a Daniele Baldissera - esordisce coach Emanuele Di Paolantonio - uno dei ragazzi aggregati che venerdì in allenamento si è rotto il crociato. Faccio i complimenti ai miei giocatori, perché abbiamo battuto una corazzata facendo 25’ di grandissimo basket, specie difensivo. Poi la forza di San Vendemiano è venuta fuori, ci ha superato solo nel supplementare, ma siamo stati bravi a reagire e scacciare i fantasmi di San Severo».

Nel supplementare Imola sembrava spacciata, invece ha trovato la forza per reagire. «Abbiamo gestito i ritmi partendo da una difesa solida. La Rucker aveva vinto 4 volte su 5. Questo è un percorso lungo, ho detto alla squadra che dobbiamo continuare a lavorare e mercoledì saremo di nuovo al Ruggi contro Chieti».

Crespi? «Ci aspettavamo una sua reazione ed è arrivata. E insieme a lui anche Drocker ha fatto ottime cose, dopo 20’ di controllo si è preso responsabilità importanti quando contava. Tutti hanno dato il proprio contributo ed è stata una risposta importante».