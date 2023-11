Basket B: Andrea Costa, una cordata bolognese interessata all’acquisto

Se quella che inizierà oggi in palestra sarà per l’Andrea Costa una settimana “calda” pure a livello sportivo (da verificare le condizioni di Drocker e Corcelli in vista di Lumezzane), molto si muove fuori dal campo. Sta prendendo sempre più corpo, infatti, l’interesse di una cordata bolognese per rilevare (da giugno 2024) il pacchetto di maggioranza del club biancorosso dagli attuali soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi. Questo, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere il passo finale di una lunga marcia avviata con contatti e incontri già da settimane, fra l’altro coinvolgendo le istituzioni locali (in primis il sindaco Panieri).

Grande orchestratore dell’operazione è l’ex presidente della Fortitudo, Christian Pavani, avvistato più volte in città. Insieme a lui gli imprenditori Giorgio Bresciani (ex calciatore fra le altre di Torino, Napoli e Bologna) e Cristian Manuel Perez, presidente del Cmp Bologna di C e soprattutto Ceo di Cmp Global Medical Division (realtà bolognese attiva in ambito sanitario). Del gruppo dovrebbero far parte, condizionale d’obbligo, pure l’ex “proprietario” della Fortitudo Gianluca Muratori e l’imprenditrice Lorenza Guerra Seragnoli (moglie dell’ex giocatore Stefano Mancinelli).