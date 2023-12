Basket B, Andrea Costa: evitato in extremis un -3 in classifica

Come un canestro all’ultimo secondo. O quasi. L’Andrea Costa è riuscita a evitare ieri una pesantissima penalizzazione di 3 punti in classifica, pagando nell’ultimo giorno disponibile la terza rata Fip. Si tratta dei contributi dovuti alla Federazione, divisi in sei tranche e il cui importo varia da club a club: dalla sede di via Valeriani non arrivano commenti ufficiali, ma la cifra nel caso dell’Andrea Costa è valutabile poco sotto i 20.000 euro.

