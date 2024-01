Basket B, Andrea Costa e Blacks sul velluto, cade l’OraSì

Due vittorie su tre per le romagnole nei match di domenica di serie B Nazionale. Torna alla vittoria e scaccia la crisi l’Andrea Costa Imola che piega al Ruggi 85-68 Bisceglie con una super prova di Aukstikalnis top scorer con 25 punti. I biancorossi sempre avanti nel punteggio così come i Blacks Faenza che travolgono in trasferta 55-83 Vicenza. I Raggisolaris mandano nove giocatori a bersaglio, da segnalare le doppie-doppie di Poggi e Poletti. Cade solo l’OraSì che battaglia per 40 sull’insidioso campo di San Severo ma si arrende 73-70, con Dron e Restelli che negli ultimi secondi falliscono le triple del possibile supplementare.