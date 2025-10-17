Andrea Costa, Zedda si opera alla mano e tornerà tra due mesi

L’Andrea Costa perde Vittorio Zedda per almeno due mesi a causa della frattura a una mano. “La società UP Andrea Costa Imola - si legge nella nota - comunica che nella giornata di oggi Vittorio Zedda verrà sottoposto a intervento chirurgico per la rottura del secondo metacarpo della mano sinistra. L’operazione di osteosintesi percutanea con micro viti sarà eseguita nel primo pomeriggio dal Dottor Massimo Palmonari. I tempi di recupero stimati per il numero 55 biancorosso sono di circa 60 giorni. La società, lo staff tecnico e i compagni di squadra desiderano esprimere a Vittorio la massima vicinanza e incoraggiamento in questo periodo di riabilitazione”.