Andrea Costa, Zedda l’ultimo tassello

Poco più di tre settimane fa, mercoledì 17 luglio, l’Andrea Costa presentava ufficialmente il primo tassello della stagione futura, il coach Matteo Angori. E lo stesso allenatore biancorosso, in appena 22 giorni, ha costruito il roster (staff compreso) con cui andrà alla caccia di una tranquilla salvezza. A giorni, infatti, arriveranno gli annunci anche per Marco Restelli (play-guardia classe 2004, l’anno scorso all’OraSì), Mattia Pavani (figlio di Christian, guardia-ala anche lui del 2004) e Gianluca Fea (quarto lungo, 20 anni e 202 cm d’altezza).

A chiudere il cerchio, secondo i ben informati, sarà l’esterno (play) 20enne Vittorio Zedda, l’anno scorso al Bologna Basket 2016 in B Interregionale (8 presenze a 6.5 punti di media), dopo una prima parte di annata alla Fortitudo Sg in C unica (14 partite a 11.9 punti di media). Il prodotto del vivaio Fortitudo (14.4 punti di media nell’Under 19 d’Eccellenza 2022-2023), dotato di buone doti atletiche (192 cm e 80 kg), servirà ad allungare le rotazioni specie in allenamento, permettendo a Luca Fazzi di recuperare in tranquillità dall’infortunio al ginocchio. Di certo la panchina biancorossa, con cinque elementi nati nel 2004 e uno nel 2002 (Fazzi), avrà bisogno di tempo, tanto lavoro e pazienza da parte dei tifosi per dare il contributo alla causa.

Bolognesi team manager

Nel frattempo ieri l’Andrea Costa ha ufficializzato l’entrata di un nuovo tassello nel mosaico societario. Accanto a Christian Pavani (amministratore delegato) e a Sofia Conti (direttore generale), arriva infatti con compiti “di campo” Luca Bolognesi, imolese e biancorosso doc. Il 27enne, negli ultimi anni responsabile del rilevamento statistiche sempre all’Andrea Costa, prenderà sostanzialmente il posto di Daniel Venturini e sarà il dirigente (insieme all’intramontabile Mario Samachini) a fianco della squadra in tutte le partite casalinghe ed esterne: «Quest’ anno vogliamo dare un’impronta giovane e dinamica anche allo staff dirigenziale – ecco le parole sui social biancorossi del dg Sofia Conti - Avere un gruppo di veri cuori biancorossi rappresenta per noi un vantaggio sotto tutti i punti di vista. Ringrazio Luca Bolognesi di aver accettato con entusiasmo questo nuovo ruolo».