Andrea Costa, Villani: “Il peso della partita si è fatto sentire, ora dodici finali”

IMOLA. Amareggiato Roberto Villani, che prima di commentare il match saluta e ringrazia Matteo Angori: “Eravamo felici di tornare davanti al nostro pubblico – spiega il traghettatore biancorosso -. ma nel primo quarto le scorie e il peso della partita si sono fatti sentire, e in una partita così è chiaro che sono gli episodi a fare la differenza. Per 30 minuti abbiamo giocato una partita di qualità contro una squadra in salute, ora dobbiamo guardare avanti, perché ci aspettano 12 finali”.

Tanti gli episodi che non hanno girato a favore della Up: “A caldo mi sono venute in mente una marea di situazioni accadute durante i 40 minuti, e che non dipendono da noi. Chiaro che negli occhi di tutti resta quel che è successo nel finale, ma personalmente ho rimpianti nell'arco di tutta la partita, non solo sul fallo di Chiappelli o sull'ultima rimessa”.

Da martedì spazio a Federico Vecchi, al quale Villani consegnerà la squadra guidata fino a pochi fa da Angori. All'ex Ravenna il compito di introdurre il nuovo coach nel mondo biancorosso: “Dovrò aiutare “Fede” ad analizzare la situazione. Sono qui da 6 mesi ed ho ovviamente una visione più ampia di lui. La fotografia? Nelle ultime partite la squadra ha mostrato energia, che a Mestre era mancata. C'è poco tempo, bisogna fare scelte giuste e condivise. La rabbia per gli errori commessi è sintomo di una squadra viva, e alla ripresa degli allenamenti dovremo pensare solo alle cose positive viste contro Agrigento”.