Andrea Costa, un doppio ritorno: si rivede Ragusa e rientra Fazzi

Un avversario speciale per un sabato speciale. Sabato sera al Pala Ruggi (ore 20.30, arbitri Chiarugi di Pontedera e Rinaldi di Livorno) l’Andrea Costa ritroverà vent’anni dopo la Virtus Ragusa e, soprattutto, recupererà finalmente il nuovo capitano Luca Fazzi. Curioso poi l’intreccio, perché Cristiano Fazzi (pure lui capitano all’Andrea Costa e papà di Luca), a Ragusa nel 1994/1995 giocò la prima stagione lontano da Caserta della sua carriera. E proprio al Pala Maggiò di Caserta il 28 maggio del 1995 Fazzi Senior perse lo spareggio promozione con l’Imola dell’indimenticato coach Gianni Zappi (sempre sabato saranno due anni esatti dalla sua tragica scomparsa) , quel famoso 86-85 in cui non bastarono i suoi 19 punti e i 13 di quel Beppe Cassì ora diventato sindaco di Ragusa.

Esordio da capitano

Detto che Ragusa resta una delle avversarie più “incontrate” nella storia dell’Andrea Costa (13-8 il conto a favore) e che il 18 aprile 2004, all’ultima giornata della fase ad orologio di Legadue, i biancorossi di Massimo Solaroli vinsero (81-72) lo spareggio salvezza contro i siciliani Giorgio Valli (22 punti di Jobey Thomas, 18 di Abram e 12 di Tyler e Max Romboli), sabato sera gli occhi di tutti saranno puntati su Luca Fazzi. Il 22enne play imolese tornerà infatti nei 10 a poco più di 7 mesi (10 marzo) da quella maledetta partita casalinga (a Cento, causa squalifica campo) contro Lumezzane, quando in pratica nell’ultima azione ricadendo male a terra rimediò la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e la frattura del menisco laterale. Operato il 27 marzo scorso “Fazzino” ha davvero messo grande voglia e determinazione nel periodo di riabilitazione, sostenuto da tutto lo staff medico biancorosso e in particolare dal preparatore atletico Carlo Marani. Fazzi, che finora ha collezionato all’Andrea Costa 113 presenze (25° di tutto i tempi) e 540 punti in quattro campionati, da sabato sarà a disposizione di coach Angori che potrà valutarne l’utilizzo da subito. A questo punto ogni volta sarà tenuto fuori uno dei giovani 2004 tesserati, con Vittorio Zedda candidato numero uno per ovvi motivi di ruolo (play come Fazzi).

Prima multa

Ieri, intanto, il giudice sportivo ha comminato la prima multa stagionale all’Andrea Costa, ben 1.000 euro dopo Up-Mestre per “lancio di sputi collettivi sporadico in direzione del campo di gioco che colpivano il secondo arbitro da parte della tifoseria di casa, nonché per offese e minacce collettive frequenti agli arbitri anche ispirate a discriminazioni di genere”. Il secondo arbitro e quello vittima di offese discriminatorie sono poi la stessa persona, ovvero il fischietto Irene Frosolini di Grosseto. Da sottolineare anche l’ammonizione per il primo assistente biancorosso, Roberto Villani, “per proteste plateali avverso decisioni arbitrali a fine gara”.

Iniziativa biancorossa