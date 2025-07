Andrea Costa, sfuma Italiano: ora potrebbe restare Raucci

Sembra sfumare uno dei potenziali colpi di mercato dell’Andrea Costa. Nazzareno Italiano, ala-pivot classe 1991, viene infatti dato ad un passo dal Roseto neopromosso in Serie A2, dove è pronto ad accoglierlo Alex Finelli, un altro coach ex fortitudino.

Su Italiano il club biancorosso si era già mosso la scorsa estate, quando l’accoppiata Angori-Pavani provò a portarlo a Imola, e un secondo tentativo è stato fatto in questi giorni, complice la disponibilità del giocatore e del suo agente a scendere di categoria. L’inserimento improvviso di Roseto, che ha visto saltare la pista Campogrande, ha però fatto colpo su Italiano, davvero vicinissimo alla firma con la società abruzzese.

Ed ecco, allora, che torna di moda per l’Andrea Costa la conferma di Davide Raucci, la cui complementarietà con il pari ruolo Gioacchino Chiappelli era stata ribadita dal campo già la scorsa stagione.

E se il pivot lughese Lucio Martini a giorni dovrebbe essere ufficializzato dal Fidenza, ecco che Riccardo Crespi resta un’opzione valida sotto canestro per l’Andrea Costa, sempre viva nel settore esterni sull’ex Virtus Imola e Faenza Luca Galassi. Fra le concorrenti c’è Lumezzane, ma Galassi (l’anno scorso allenato a Fiorenzuola da Lorenzo Dalmonte, figlio del Luca prossimo allenatore biancorosso) non ha ancora firmato e quindi l’Andrea Costa proverà a chiudere la trattativa per inserire nel roster un “2-1” da affiancare ai confermati (salvo sorprese) Giacomo Sanguinetti e Vittorio Zedda.