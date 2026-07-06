Andrea Costa, riecco Wiltshire: “Tornare è stata una scelta naturale”

William Wiltshire, guardia-ala classe 2001, torna all’Andrea Costa dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2021/2022, quando aveva fatto parte del gruppo biancorosso impegnato nel campionato di B.

Nell’ultima stagione Wiltshire ha vestito la maglia della Pallacanestro Pavia, agli ordini di coach Mauro Zappi. Nel suo passato recente ci sono esperienze significative con diverse realtà del campionato. Dopo la stagione 2020/2021 con Rennova Teramo a Spicchi 2K20, è arrivato il passaggio all’Andrea Costa Imola nella stagione 2021/2022. Successivamente Wiltshire ha vestito la maglia della Logiman Pallacanestro Crema, con cui ha disputato il campionato 2022/2023, prendendo parte anche ai playoff. Nella stagione 2023/2024 ha giocato con la Bakery Basket Piacenza, prima di tornare a Crema nel 2024/2025.

Le prime parole di Wiltshire in biancorosso: «Per me tornare a Imola è stata una scelta naturale. Ho vissuto una stagione importante con questa maglia, ricca di bellissimi ricordi, e sono davvero entusiasta di poter tornare a giocare nella mia città. La voglia di affrontare una stagione ambiziosa si sposa perfettamente con il progetto di coach Dalmonte e della società. Non vedo l’ora di tornare a giocare al PalaRuggi, perché l’atmosfera che i nostri tifosi riescono a creare è davvero unica».

L’amministratrice Sofia Conti: «William è un ragazzo cresciuto nel vivaio dell’International e, nelle sue esperienze lontano da casa, è maturato tanto. Era naturale, nel percorso di tutti i nati biancorossi, tornare a Imola, nella propria prima squadra. Willy aveva già fatto parte del nostro gruppo qualche anno fa, ma tutti abbiamo bisogno di trovare la nostra strada. Siamo contenti che le nostre strade si siano incrociate di nuovo e sono certa che Willy saprà dimostrarsi un valore aggiunto importante per il gruppo di Dalmonte».