Andrea Costa, riecco il Pala Dozza dopo oltre 6 anni

Ad oltre 6 anni di distanza dall’ultima apparizione, datata 13 ottobre 2018 (Fortitudo-Imola 90-79), l’Andrea Costa tornerà a giocare al Pala Dozza lunedì prossimo 6 gennaio (palla a due ore 17). Contro Omegna, nell’ultimo turno del girone d’andata, i biancorossi sconteranno così la prima delle tre giornate di squalifica del Pala Ruggi e la scelta è ricaduta sull’impianto bolognese solo quando, grazie al successo domenicale di Treviglio su San Vendemiano, la squadra piemontese è matematicamente uscita dalla corsa alla Final Four di Coppa Italia. Decadendo, in questo modo, l’obbligo della contemporaneità a domenica 5 gennaio dei match delle formazioni eventualmente coinvolte (nel caso Up-Omegna si sarebbe giocata a Cento), la società imolese ha puntato diretta sul Madison di Piazza Azzarita, soprattutto in virtù della maggiore vicinanza rispetto a Imola. Senza dimenticare, poi, come il gemellaggio, di “lunghissima” data, fra l’Onda d’Urto e la fortitudina Fossa dei Leoni porterà sicuramente un po’ di sostegno in più alla formazione biancorossa.