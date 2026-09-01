Andrea Costa promossa dopo i due test con Rbr e Faenza

Le partite del pre-campionato, si sa, vanno prese con le molle per quanto riguarda le valutazioni, sia di squadra che individuali. L’Andrea Costa, però, è partita decisamente nel modo giusto e il doppio test romagnolo (contro la Dole Rimini di A2 e la pari categoria Tema Sinergie Faenza) ha fornito indicazioni positive a Luca Dalmonte. Alla luce delle due partite in poco più di 24 ore, il tecnico biancorosso aveva promesso alla vigilia una gestione “anomala” dei minutaggi ed è stato di parola, con due quintetti diversi ad alternarsi scientificamente dopo 5 minuti di ogni quarto. Il tutto al netto di qualche eccezione dovuta ai falli (vedi Kouassi contro la Tema) o alla stanchezza (tipo Gasparin a Santarcangelo): «Era assolutamente necessario fare così - le parole di Dalmonte - perché lo richiedevano i 75 minuti da giocare in due giorni (l’ultimo quarto contro Rimini è durato 5 minuti, ndr). L’idea, insomma, nasce da una gestione doverosa degli sforzi e comunque la squadra ha fatto esperienza e di indicazioni, sulle quali parlare, ne abbiamo avute. In primis che ho per le mani un gruppo, come pensato in estate in fase progettuale, di 11-12 giocatori in grado di stare in campo. Poi ho trovato la disponibilità massima da parte di tutti a fare le cose, che alle volte riescono e altre no, come logico, ma comunque i ragazzi sono sempre connessi».