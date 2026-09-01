Andrea Costa promossa dopo i due test con Rbr e Faenza

Andrea Costa Imola Basket
  • 01 settembre 2026
Il tecnico dell’Andrea Costa Imola, Luca Dalmonte (foto Mmph)
Il tecnico dell’Andrea Costa Imola, Luca Dalmonte (foto Mmph)

Le partite del pre-campionato, si sa, vanno prese con le molle per quanto riguarda le valutazioni, sia di squadra che individuali. L’Andrea Costa, però, è partita decisamente nel modo giusto e il doppio test romagnolo (contro la Dole Rimini di A2 e la pari categoria Tema Sinergie Faenza) ha fornito indicazioni positive a Luca Dalmonte. Alla luce delle due partite in poco più di 24 ore, il tecnico biancorosso aveva promesso alla vigilia una gestione “anomala” dei minutaggi ed è stato di parola, con due quintetti diversi ad alternarsi scientificamente dopo 5 minuti di ogni quarto. Il tutto al netto di qualche eccezione dovuta ai falli (vedi Kouassi contro la Tema) o alla stanchezza (tipo Gasparin a Santarcangelo): «Era assolutamente necessario fare così - le parole di Dalmonte - perché lo richiedevano i 75 minuti da giocare in due giorni (l’ultimo quarto contro Rimini è durato 5 minuti, ndr). L’idea, insomma, nasce da una gestione doverosa degli sforzi e comunque la squadra ha fatto esperienza e di indicazioni, sulle quali parlare, ne abbiamo avute. In primis che ho per le mani un gruppo, come pensato in estate in fase progettuale, di 11-12 giocatori in grado di stare in campo. Poi ho trovato la disponibilità massima da parte di tutti a fare le cose, che alle volte riescono e altre no, come logico, ma comunque i ragazzi sono sempre connessi».

Attacco ed esperimenti

Al netto di alcune individualità apparse decisamente in forma, come uno strepitoso William Wiltshire, vanno senza dubbio rimarcati i 91 punti segnati dall’Andrea Costa al cospetto di Faenza e l’esperimento di Raucci utilizzato da numero 5: «Non è un esperimento - ribatte Dalmonte - ma una soluzione che, come altre, può essere utilizzata nel corso di una partita. Durante il mercato l’assetto con due lunghi come Preti e Raucci contemporaneamente in campo è stato preso in esame e secondo noi si può fare».

Sull’attacco, Dalmonte si esprime così: «Direi che ci passiamo la palla: poi succeda quel che succeda. Troppo entusiasmo nell’ambiente? Nessun problema. Noi dobbiamo fare la nostra strada, consapevoli del ruolo di under dog, dovuto ad una squadra senza straniero».

La ripresa

Dopo i test del fine settimana, Dalmonte aveva donato due giorni di meritato riposo ai suoi giocatori: l’Andrea Costa torna quindi oggi in palestra e avrà come prossimo step l’amichevole ufficiale di sabato 5 settembre al Pala Costa di Ravenna contro l’OraSì Ravenna (ore 18.30), valida anche come 2° Memorial Roberto Vianello.

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