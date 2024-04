Andrea Costa, Perez è uscito allo scoperto

E’ un’Andrea Costa che vince anche fuori dal campo. Dopo l’impresa a Jesi la società biancorosso ha annunciato l’importante impegno economico “completamente personale (recita il comunicato, ndr)” del medico-imprenditore bolognese Cristian Manuel Perez per permettere all’Andrea Costa di “concludere al meglio la stagione sportiva”.

Primo passo?

Il nome di Perez (classe 1976, padre peruviano e madre polacca), Ceo della Cmp Global Medical Division (cooperativa bolognese operante nel settore medico), non è nuovo al mondo biancorosso, visto che viene associato da mesi alla cordata felsinea decisa ad acquistare il pacchetto di maggioranza della società di via Valeriani.

Perez patron del team di basket di C Silver che porta il nome della Cmp, ha già assistito in prima fila a qualche match dell’Andrea Costa, in particolare i sentiti derby con Ozzano e Virtus, prendendo pure contatto con la tifoseria biancorossa. Se questo sostegno finanziario sia il primo passo verso la futura acquisizione di una quota di maggioranza del club è prestissimo per dirlo, ma il comunicato dell’Andrea Costa recita alcuni passaggi importanti: “Perez chiarisce che il suo aiuto è da un ex atleta (ex campione mondiale di nuoto pinnato, ndr) ai nostri atleti. Per questo ha voluto testimoniare concretamente la sua vicinanza alla squadra come iniziativa personale che esula dai suoi ruoli aziendali».

Perez si è mosso in prima persona e il suo contributo è importante, perché permetterà all’Andrea Costa di onorare la sesta e ultima rata Fip (attorno ai 15.000 euro, multe compresa), evitando la penalizzazione di tre punti (come successo di recente a Chieti). E pure di sistemare in parte il ritardo nel pagamento degli stipendi a giocatori e staff accumulato dalla società. Quel ritardo che, più volte, era stato abbastanza facile leggere nelle “difficoltà strutturali” sottolineate da coach Di Paolantonio (oggi il verdetto del giudice sportivo dopo la sua espulsione a Jesi).

Le parole di Perez

«Ho avuto modo di conoscere i ragazzi, che come me condividono i più sani valori dello sport e stanno facendo una splendida stagione. Il mio aiuto alla squadra vuole essere una valorizzazione del loro impegno», queste le parole di Perez nel comunicato biancorosso. E al momento l’attuale proprietà (Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi) e il coordinatore delle attività Gian Piero Domenicali preferiscono non commentare, per non togliere la ribalta all’imprenditore bolognese che, magari, domenica deciderà di essere al Ruggi per Andrea Costa-Faenza. «Il mio supporto al progetto della famiglia Domenicali, con cui oltre al rapporto di reciproca stima condivido l’amore per lo sport, vuol dire sostenere un importante progetto sportivo che esprime i valori più profondi e autentici di un territorio».

La chiosa finale di Perez, seguita dai ringraziamenti dell’Andrea Costa, fanno insomma pensare che tra le varie parti in causa ci sia al momento sintonia. E se son rose, fioriranno.