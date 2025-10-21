Andrea Costa, per risorgere sono bastati 9 giorni

Tre hurrà in nove giorni hanno capovolto classifica, umori e orizzonti in casa Andrea Costa, come naturale e giusto che sia perché, a prescindere da ogni ragionamento sociologico, nello sport vincere è molto meglio che perdere. E domenica alla Bondi Arena di Ferrara, l’Up ha sfornato una prestazione con i fiocchi, alle due estremità del campo, traendo autostima dai due successi (il +32 nel derby e ancor più il sofferto +13 su Quarrata) e imponendo la propria pallacanestro a un avversario di spessore,

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - esordisce il lungo biancorosso Tommaso Gatto - ma siamo stati bravi ad approcciarla nel modo giusto e giocare da subito come ci eravamo prefissati. Ferrara sviluppa una buona pallacanestro ed è quadrata, noi l’abbiamo portata dove volevamo e siamo sempre rimasti avanti nel punteggio. Sulla loro rimonta non abbiamo perso la calma, vero, del resto gli alti e bassi ci stanno in questo sport, quando giochi in trasferta sai che gli altri possono sempre reagire, però la squadra ha esibito grande concentrazione e resilienza».