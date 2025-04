Andrea Costa, lettera dei soci: “La società è in vendita”

I soci dell’Andrea Costa Imola 2022 comunicano che, a partire dalla giornata di oggi, è stata messa in vendita la società e conferito il mandato allo Studio Chiarioni di Bologna per avviare la ristrutturazione del debito. Questo processo sarà elaborato in modo dettagliato, con l’intento di garantire al sodalizio una continuità aziendale all’insegna della stabilità e della solidità economica e finanziaria, da chi detiene la proprietà del club. “Un ringraziamento speciale - si legge nella lettera dei soci - va a tutti i giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti per aver concluso la stagione con grande professionalità”. La squadra è riuscita a centrare la salvezza in B sul campo 11 giorni fa, nel pieno di una stagione piuttosto tribolata in campo e fuori. Ora i tifosi biancorossi sperano che l’impegno dei ragazzi di Vecchi non si stato vano e che la gloriosa Andrea Costa possa avere un futuro.