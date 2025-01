Andrea Costa, le modalità d’accesso al Pala Dozza per la sfida di lunedì contro Omegna

L’UP Andrea Costa Imola ha comunicato ai propri tifosi le modalità d’accesso al Pala Dozza di Bologna in vista della prossima partita di campionato contro la Paffoni Fulgor Omegna, che si giocherà lunedì 6 alle ore 17. L’ingresso unico, riservato a tutti i tifosi, sarà quello situato sul lato di Piazza Azzarita, denominato appunto “Ingresso Azzarita”.

Gli abbonamenti sono validi mentre il costo del biglietto, acquistabile direttamente al palazzetto, sarà di 10€ per un posto in Curva Schull e 20€ per il parterre Azzarita.

Grazie al prezioso contributo dell’Enac (Ente Nazionale Attività Culturali) sarà inoltre presente al palazzetto la befana che distribuirà dei piccoli doni ai nostri tifosi più giovani per celebrare tutti insieme l’epifania. Lo stesso ente, alla mattina, farà visita all’Opera “Santa Maria di Nazareth” di Bologna, una casa Francescana che accoglie bimbi orfani e ragazze madri, per consegnare a loro giocattoli per iniziare col sorriso l’anno nuovo. La raccolta regali per bambini svantaggiati gestita dall’Enac terminerà nella serata di domenica.