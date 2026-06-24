Andrea Costa, la vendita delle quote dovrebbe arrivare già in settimana

Andrea Costa Imola Basket
Jacopo Preti tornerà a vestire la casacca dell’Andrea Costa dopo sei anni
Jacopo Preti tornerà a vestire la casacca dell’Andrea Costa dopo sei anni

Mancano praticamente solo le firme, ma ormai sembra davvero a un passo la vendita delle quote dell’Andrea Costa 2022 da parte di Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi al Consorzio Imola Sport. I contatti fra le due parti, grazie soprattutto all’intermediazione dello studio Chiarioni, sono arrivati al momento decisivo e, dopo un lungo e per certi versi inevitabile tiramolla, l’accordo è stato trovato. Il prossimo passo, appunto, sta nelle firme in calce da parte di chi di dovere, quindi i già citati proprietari delle quote del club sportivo ed Edoardo Corvinelli, presidente del Consorzio.

Alle firme, attese per il prossimo fine settimana, seguiranno chiaramente dei tempi tecnici per la ratifica del tutto, tempi durante il quale le due parti dovranno poi rispettare gli impegni (economici e non solo) presi, ma in sostanza da quel preciso momento il Consorzio Imola Sport sarà il nuovo proprietario dell’Andrea Costa. Sui dettagli non filtrano voci e probabilmente sarà così anche in futuro, visto il totale riserbo sulle cifre che connota da sempre il club biancorosso (vecchio e nuovo..), però il passaggio di quote sarà fondamentale per dare ai nuovi proprietari (le società aderenti al Consorzio, Up in primis) la tranquillità di investire risorse su qualcosa del quale hanno il pieno controllo.

Domino innescato

Logico che, a quel punto, scatterà un effetto a domino e la società sportiva, sempre con Sofia Conti e Christian Pavani in primissima fila, potrà cominciare a pensare sul serio alla prossima stagione. Al momento la chiusura della stagione 2025-2026 necessita ancora di un piccolo sforzo ma per l’iscrizione (scadenza a inizio luglio) tutto sarà a posto. Nel domino di cui sopra alcuni tasselli sembrano già stati individuati, perché nel mentre chi di dovere sul mercato si è giustamente mosso, naturalmente imbeccato dal coach Luca Dalmonte.

E allora il ritorno in biancorosso di Jacopo Preti può dirsi quasi cosa fatta. Il lungo imolese, reduce da una stagione positiva a Vicenza, era stato corteggiato anche dalla Pielle Livorno e per un momento sembrava aver preso la strada della Toscana, ma alla fine i labronici hanno puntato su Brian Sacchetti e la pazienza dell’Andrea Costa è stata premiata. Saranno lui e Raucci i due numeri 4 della nuova Up, che sotto contratto ha pure Sanguinetti e Filippini, ai quali vanno aggiunti gli esterni Zedda e Chessari. Il mancato matrimonio col concupito Stankevicius, le cui richieste economiche sono state soddisfatte da Faenza, dovrebbe spingere l’Andrea Costa a piazzare lo straniero in ala piccola. Infine, sul fronte staff, si profila un altro ritorno di un imolese, con Carlo Dirella (l’anno scorso a Piazza Armerina) nuovo assistente di Dalmonte per una coppia tutta made in Imola.

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