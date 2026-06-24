Andrea Costa, la vendita delle quote dovrebbe arrivare già in settimana

Mancano praticamente solo le firme, ma ormai sembra davvero a un passo la vendita delle quote dell’Andrea Costa 2022 da parte di Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi al Consorzio Imola Sport. I contatti fra le due parti, grazie soprattutto all’intermediazione dello studio Chiarioni, sono arrivati al momento decisivo e, dopo un lungo e per certi versi inevitabile tiramolla, l’accordo è stato trovato. Il prossimo passo, appunto, sta nelle firme in calce da parte di chi di dovere, quindi i già citati proprietari delle quote del club sportivo ed Edoardo Corvinelli, presidente del Consorzio.

Alle firme, attese per il prossimo fine settimana, seguiranno chiaramente dei tempi tecnici per la ratifica del tutto, tempi durante il quale le due parti dovranno poi rispettare gli impegni (economici e non solo) presi, ma in sostanza da quel preciso momento il Consorzio Imola Sport sarà il nuovo proprietario dell’Andrea Costa. Sui dettagli non filtrano voci e probabilmente sarà così anche in futuro, visto il totale riserbo sulle cifre che connota da sempre il club biancorosso (vecchio e nuovo..), però il passaggio di quote sarà fondamentale per dare ai nuovi proprietari (le società aderenti al Consorzio, Up in primis) la tranquillità di investire risorse su qualcosa del quale hanno il pieno controllo.