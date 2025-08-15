Andrea Costa, Kupstas ha subito le idee chiare

L’allenamento di ieri al Pala Marchetti ha vissuto un altro momento molto intenso quando, assieme al padre Christian, si è presentato anche il figlio Mattia (ex biancorosso), operato il 14 aprile scorso per la rimozione di un seminoma al testicolo. I suoi compagni lo scorso anno, da Sanguinetti a Filippini, da Zedda (fermatosi nel finale della seduta per un problemino alla caviglia) a Luca Fazzi sono corsi ad abbracciarlo: «Le mie caratteristiche? – ha ripreso Kupstas - Sono prevalentemente un tiratore e un giocatore di pick’n roll, ma mi piace decidere cosa fare anche in base alle scelte della difesa e alle necessità della squadra. Non sento pressione dopo due grandi giocatori come Klanjscek e Aukstikalnis. Lukas lo conosco bene, siamo diversi e io cercherò di fare il massimo senza pensare a lui».L’obiettivo stagionale? l’ex Montecatini, da buon straniero, punta forte: «I play-off. Sono assolutamente convinto che possiamo farcela. Amo quel tipo di partite».