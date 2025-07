Andrea Costa, Klanjscek saluta e va a giocare in A in Belgio

Dopo una ottima stagione, Maks Klanjscek lascia Imola per andare a giocare in A in Belgio. L’Andrea Costa lo ha salutato con un comunicato: “L’UP Andrea Costa Imola comunica che il giocatore Maks Klanjscek non farà parte del roster biancorosso per la stagione 2025-2026 di Serie B Nazionale. La società ringrazia di cuore Maks per tutto quello che ha fatto in un’annata ricca di soddisfazioni a livello individuale, conclusa tra i migliori marcatori del campionato con 19 punti di media, e gli augura il meglio per il futuro che lo vedrà impegnato nella massima serie belga con la canotta dell’Union Mons-Hainaut”.