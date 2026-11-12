Andrea Costa Imola penalizzata di 3 punti

Il Giudice Sportivo ha comminato 3 punti di penalizzazione in classifica ai danni dell’Andrea Costa Imola per il ritardato pagamento della seconda rata dei contributi Fip. Il pagamento andava eseguito entro il 20 ottobre 2026 ed è stato invece perfezionato il 30 ottobre.

Il club biancorosso ha annunciato che presenterà ricorso: “Andrea Costa Imola presenterà ricorso contro la penalizzazione di tre punti in classifica disposta dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro con il Comunicato Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2026, relativa al pagamento della seconda rata nazionale della stagione sportiva 2026/2027. La società intende precisare che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento, il pagamento del MAV è stato effettuato il 26 ottobre 2026 alle ore 9:42, come attestato dalla documentazione in suo possesso, e non il 30 ottobre. Considerando che la scadenza della rata era fissata al 20 ottobre, il versamento è stato effettuato sei giorni dopo il termine previsto, rientrando quindi nella fascia di ritardo che, secondo le disposizioni federali, non comporta alcuna penalizzazione in classifica. La normativa prevede infatti la decurtazione di tre punti esclusivamente per i pagamenti effettuati tra l’ottavo e il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza. Andrea Costa Imola ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’applicazione della penalizzazione e presenterà nelle sedi competenti tutta la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della propria posizione, chiedendo l’annullamento del provvedimento. La società confida che gli organi federali possano chiarire la vicenda e ristabilire la corretta situazione di classifica, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti”.