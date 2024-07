Andrea Costa Imola, Matteo Angori è il nuovo coach

L’Andrea Costa Imola ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il ruolo di head coach con Matteo Angori. Così il club biancorosso in una nota: “Angori, bolognese di nascita, inizia la propria carriera da allenatore nelle fila della Fortitudo da capo allenatore nei gruppi del settore giovanile. Negli anni a seguire, intraprende un percorso da assistant coach in realtà sempre più importanti di serie A2, arricchendo il proprio bagaglio cestistico lavorando accanto a coach come Sodini, Dalmonte, Martino e Caja. Entusiasti di affidare ad un coach giovane ma preparato la guida del team biancorosso per la stagione 2024-2025, diamo il benvenuto a coach Angori!”.