Andrea Costa Imola: Gianluca Monti nuovo direttore operativo

L’Andrea Costa Imola ha annunciato l’ingresso di una nuova figura all’interno della propria struttura societaria. È stato istituito il ruolo di direttore operativo, incarico che sarà ricoperto da Gianluca Monti. Nel nuovo ruolo sarà a disposizione dell’amministratrice Sofia Conti, contribuendo alla gestione operativa della società e supportando lo sviluppo dei progetti presenti e futuri del club.

Il suo legame con i colori biancorossi affonda le radici in una lunga storia personale, che lo ha visto vivere l’Andrea Costa sotto molteplici aspetti: prima come atleta del settore giovanile, poi come tifoso, successivamente come sponsor e oggi con un ruolo dirigenziale all’interno della società. Queste le prime parole del nuovo direttore operativo: «Mi fa tanto piacere portare il mio supporto in questa società che rappresenta la mia storia sportiva fin da giovanissimo. Ho iniziato come giocatore nelle giovanili, tifoso storico, un po’ alla volta anche sponsor e ad oggi cerco di dare il mio contributo mettendomi a disposizione della mia squadra del cuore».