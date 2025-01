Andrea Costa Imola-Bakery Piacenza si gioca a Cervia domenica 19 gennaio

L’UP Andrea Costa Imola comunica ai propri tifosi che il match contro la Bakery Piacenza, in programma domenica 19 gennaio alle ore 18, si terrà al Palazzetto dello Sport di Cervia in via Pinarella 66. Gli abbonamenti, naturalmente, saranno validi e il biglietto sarà al prezzo unico di 10 euro. Per arrivare al luogo del match l’Onda d’Urto, inoltre, metterà a disposizione un pullman da 50 posti, gratuito e riservato esclusivamente ai tifosi, per dare una mano a tutti coloro che vorranno e che sarebbero impossibilitati a seguire la squadra al PalaCervia. La partenza è prevista alle ore 16.30 dall’Istituto Tecnico “Paolini” di via Guicciardini. Per prenotare un posto all’interno del bus vi invitiamo a mandare una mail all’indirizzo info@andreacosta.it. La disponibilità è limitata.