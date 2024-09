Andrea Costa, il tecnico Angori: “Primi due quarti di alto livello ma ci sono aspetti da migliorare”

IMOLA. L’Andrea Costa parte alla grande contro Fidenza e nelle parole di Matteo Angori c’è tanta soddisfazione: “Avevamo un po’ di pressione per questo esordio – esordisce il coach della Up – ma volevamo vincere e i primi due quarti sono stati di alto livello. Abbiamo prodotto un buon basket e segnato tanto. Il secondo tempo non mi è piaciuto, dovevamo sfruttare meglio l’occasione di “allenarci bene” quando il risultato era acquisito. Ci sono due numeri su cui dobbiamo migliorare: i 17 rimbalzi offensivi concessi e le 20 palle perse, numeri da migliorare per potersela giocare ad Agrigento e contro Mestre”.

Statistiche da sogno invece per Maks Klanjscek, grande protagonista del match: “Bravo, ha messo tanta energia, mostrandosi molto aggressivo e sempre posizionato nel modo giusto. Nel primo quarto non ha mai forzato e la squadra è stata brava a cavalcarlo”.

Forse la Fidenza vista al Ruggi deve ancora prendere le misure alla categoria (out per 3 mesi il lungo comunitario Alì), ma Imola ha giocato con autorità, permettendo ad Angori di distribuire i minutaggi, fondamentale in vista di match ravvicinati ma anche per dare spazio ai giovani della panchina: “Volevamo partire aggressivi e lo siamo stati fin dall’inizio, poi è venuto anche il bel gioco. Martini e Zedda? Lucio si allena forte, ha energia e margini di crescita, mentre Vittorio viene da una stagione tra B2 e C1, deve crescere sotto tanti aspetti ma il minutaggio che gli ho concesso fa parte di questo percorso”.