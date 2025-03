Andrea Costa, il problema è certamente tecnico ma anche psicologico

Non c’è limite al peggio. Ecco la considerazione più calzante per l’Andrea Costa che domenica è riuscita nell’impresa di farsi battere al Ruggi da un avversario, Casale Monferrato, fermatosi al 35% dal campo. La quinta sconfitta consecutiva e una classifica sempre più corta, visti i soli due punti di vantaggio sulla zona play-out, non sarebbero neppure i problemi maggiori, perché quello che fa prevedere un futuro nero a Fazzi e compagni è la scarsissima solidità psicologica della squadra imolese.

La realtà è che questo gruppo di giocatori si sta rivelando il più deludente e meno performante di tutta la storia dell’Andrea Costa, pure di quelli retrocessi sul campo. Sì, perché in rapporto al monte stipendi (molto più alto rispetto ad esempio alla scorsa stagione) e al curriculum dei suoi giocatori più importanti, l’Andrea Costa 2024-2025 naviga in una posizione di classifica che assolutamente non le compete e soprattutto sta evidenziando paure e fragilità intollerabili da un gruppo così esperto.

Ci spieghiamo meglio: Sanguinetti e Raucci vengono da numerosi campionati di A2, Chiappelli, Filippini e soprattutto Toniato da tante e solide annate in serie B (pure in club importanti) e capitan Luca Fazzi non è certo più una matricola o un giovane. Se le difficoltà di un esordiente in Europa come Maks Klanjscek possono anche essere messe in preventivo, il girone di ritorno (tre vittorie e dieci sconfitte) dell’Up rappresenta una lunga litania di occasione perse e scivoloni inaccettabili (Piacenza e Desio su tutti), che la porteranno salvo colpi di scena a giocarsi la salvezza nel “girone infernale” dei play-out.

Domenica per l’ennesima volta la qualità della pallacanestro offerta dai biancorossi è stata imbarazzante, non solo e non tanto per le 18 palle perse (tutte chirurgicamente distribuite nei momenti peggiori), ma soprattutto per quel 4/21 da tre che grida vendetta: fra l’altro negli ultimi 4’ di partita Sanguinetti ha aggiustato le percentuali di squadra con un inutile 3/3 dall’arco, quindi a quel momento il contatore biancorosso recitava un avvilente 1/18. E, inutile girare attorno al problema, chi non fa canestro da tre nel basket contemporaneo non vince mai.