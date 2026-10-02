Andrea Costa, il Comune “sposta” quattro partite in barba ai regolamenti Fip

Le regole evidentemente non sono uguali per tutti. Questo viene spontaneo considerare, leggendo il planning delle partite per la prossima stagione sportiva al Ruggi inviato, con colpevole ritardo, martedì scorso dall’ufficio sport del Comune di Imola a tutte le società coinvolte. Colpevole ritardo perché, al netto della giustificata attesa riguardo la battaglia legale intrapresa dalla Virtus Imola per la questione ripescaggio, i calendari di Clai e Andrea Costa sono usciti da oltre un mese (giovedì 30 luglio) e ci sono obblighi regolamentari (specie per il basket) abbastanza chiari. Non evidentemente chiari, però, al Comune di Imola e al suo Ufficio Sport.