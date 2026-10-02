Andrea Costa, il Comune “sposta” quattro partite in barba ai regolamenti Fip

Le regole evidentemente non sono uguali per tutti. Questo viene spontaneo considerare, leggendo il planning delle partite per la prossima stagione sportiva al Ruggi inviato, con colpevole ritardo, martedì scorso dall’ufficio sport del Comune di Imola a tutte le società coinvolte. Colpevole ritardo perché, al netto della giustificata attesa riguardo la battaglia legale intrapresa dalla Virtus Imola per la questione ripescaggio, i calendari di Clai e Andrea Costa sono usciti da oltre un mese (giovedì 30 luglio) e ci sono obblighi regolamentari (specie per il basket) abbastanza chiari. Non evidentemente chiari, però, al Comune di Imola e al suo Ufficio Sport.

Quattro spostamenti

Cosa è successo? Semplice. Quattro partite dell’Andrea Costa sono state spostate d’imperio dall’Ufficio Sport. Si parte da Andrea Costa-Sangiorgese, anticipata a sabato 28 novembre lasciando la domenica alla Virtus (contro Jesi). Poi quella con Treviglio, messa addirittura a mercoledì 9 dicembre, con Virtus-Fossombrone (12 dicembre) al sabato e Clai-Altino alla domenica (13 dicembre). Si prosegue con Andrea Costa-Omegna al 30 gennaio (domenica 31 Virtus-Reggio Emilia) e si chiude con Andrea Costa-Lumezzane spostata a mercoledì 31 marzo (sabato 3 aprile Virtus-Pesaro e domenica 4 Clai-Offanengo).

Le regole della Fip

Partiamo da queste, bellamente ignorate da Comune e Ufficio Sport. Il 12 settembre scadeva il termine per spostare le gare rispetto al calendario iniziale, senza bisogno del beneplacito degli avversari. Dal 13 settembre in poi c’è bisogno sia del via libera dell’altra squadra, sia del pagamento di una multa di 160 euro (per 4 volte, nel caso dell’Andrea Costa). Cosa succede quindi? Se la Treviglio di turno non accetta lo spostamento al mercoledì (anticipo di tre giorni rispetto al calendario Fip definitivo) tocca all’Andrea Costa trovare un impianto alternativo (Faenza?), oppure scatta la sconfitta 0-20 a tavolino. Sempre il regolamento Fip nelle Doa stagionali 2026-2027, recita letteralmente: “E’ fissata la seguente priorità nell’utilizzo dei campi di gioco relativamente a gare ufficiali, fatto salvi i diritti derivante dalle società proprietaria degli impianti. Nell’ordine A2 maschile, A1 femminile, B Nazionale maschile, A2 femminile, B Interregionale maschile”.

Trattamenti diversi