Andrea Costa, ecco il centro senegalese Elhadji Thioune

L’Up Andrea Costa Imola è lieta di annunciare l’ingaggio di Elhadji Thioune, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancorossa per la stagione sportiva 2025/26 di Serie B Nazionale. Thioune, centro senegalese ma di formazione italiana, aveva già avuto modo di allenarsi con il roster imolese per oltre una settimana, convincendo staff tecnico e società delle sue qualità. Il giocatore, classe 2001, 209 cm per 105 kg, e vestirà la maglia numero 44.

Thioune arriva dalla Benacquista Assicurazioni Latina, dopo aver maturato esperienze significative in Serie A2 con la HDL Nardò Basket, club con cui aveva già militato nella stagione 2021/22. La carriera di Thioune è iniziata giovanissimo in Senegal, prima del trasferimento in Italia nel 2016 per entrare a far parte dei campionati giovanili della Leonessa Basket Brescia. Nel 2019 l’esordio in Serie C con la Virtus Brescia, seguito dall’ingresso in Serie A2 con la Stella Azzurra Roma nel 2020. Le successive esperienze lo hanno visto protagonista a Fabriano, Nardò, Mantova, Chieti, Taranto e Roseto, consolidando la sua crescita e la sua esperienza nei campionati nazionali.