Respirano Ravenna e Imola. Incassa un ko per nulla doloroso Faenza. La domenica del basket cadetto ha portato i 2 punti a chi (giallorossi e biancorossi), obiettivamente, ne aveva più bisogno, visto che l’OraSì veniva da cinque ko consecutivi e l’Andrea Costa da quattro. I Raggi, capaci di capitalizzare con un bel 2/3 la prima settimana da multi-impegni, sono caduti a Chiusi, campo tradizionalmente ostico e il loro passo falso non ne modifica di una virgola il giudizio positivo sul (quasi) primo quarto di stagione. Alle porte, per tutte e tre le nostre, ci sono ora due settimane cruciali sotto il profilo sportivo (e per l’Andrea Costa non solo, con il ricorso...in corso): Faenza giocherà due volte di fila in casa contro Napoli Est e Lucca, Ravenna non deve sbagliare al Pala Costa contro Quarrata e poi a Pesaro, e l’Andrea Costa fra il derby a Ferrara e la sfida interna con la Sangiorgese deve intascare almeno un successo.