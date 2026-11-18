Respirano Ravenna e Imola. Incassa un ko per nulla doloroso Faenza. La domenica del basket cadetto ha portato i 2 punti a chi (giallorossi e biancorossi), obiettivamente, ne aveva più bisogno, visto che l’OraSì veniva da cinque ko consecutivi e l’Andrea Costa da quattro. I Raggi, capaci di capitalizzare con un bel 2/3 la prima settimana da multi-impegni, sono caduti a Chiusi, campo tradizionalmente ostico e il loro passo falso non ne modifica di una virgola il giudizio positivo sul (quasi) primo quarto di stagione. Alle porte, per tutte e tre le nostre, ci sono ora due settimane cruciali sotto il profilo sportivo (e per l’Andrea Costa non solo, con il ricorso...in corso): Faenza giocherà due volte di fila in casa contro Napoli Est e Lucca, Ravenna non deve sbagliare al Pala Costa contro Quarrata e poi a Pesaro, e l’Andrea Costa fra il derby a Ferrara e la sfida interna con la Sangiorgese deve intascare almeno un successo.

La formazione biancorossa ha ripreso ieri a lavorare a scartamento ridotto in vista della sfida a Ferrara (domenica ore 18, terna Paglialunga-Lillo-Iaia) , con Manuel Saladini e Roberto Chessari che si sono allenati a parte. Il primo, comunque, dovrebbe essere a disposizione di coach Dalmonte per il derby del Pala Bondi, visto l’esito positivo dell’ecografia al polpaccio destro alla quale si è sottoposto lunedì. L’ex Nocera, che aveva rimediato una lesione muscolare di secondo grado l’11 ottobre scorso nell’infausto -32 ad Orzinuovi, già la settimana scorsa aveva svolto parte delle sedute (senza contatto) con il gruppo e domenica quasi tutto il riscaldamento contro la Viola. Discorso diverso per Chessari, il cui problema al ginocchio destro (stiramento al legamento collaterale) rimediato l’1 novembre nel finale di Imola-Fiorenzuola richiede ancora qualche giorno di riatletizzazione. Più probabile, insomma, vederlo in campo sabato 28 al Ruggi contro la Sangiorgese. Intanto la società biancorossa ha inoltrato il ricorso alla Fip contro il provvedimento del giudice sportivo, che le ha comminato tre punti di penalizzazione per pagamento in ritardo della seconda rata. Il processo, sostanzialmente, parte già dal secondo grado e toccherà quindi alla Corte sportiva d’appello della Fip esaminare il ricorso biancorosso domani mattina. Nel caso di giudizio avverso è molto probabile che l’Andrea Costa ricorra poi al Collegio di Garanzia del Coni. Senza entrare in ostici tecnicismi e nelle pieghe di regolamenti scritti dalla Fip sempre in modo estremamente interpretabile, la società biancorossa si presenterà al processo con documenti che attestano l’avvenuto pagamento del Mav alle 9.42 di lunedì 26 ottobre, quindi in tempo per evitare i tre punti di penalizzazione e cavarsela con i 1.000 euro di multa. Nel regolamento Fip si recita “non sarà preso in esame alcun ritardo negli adempimenti che non sia esclusivamente ed evidentemente imputabile a Fip” e, posto che un Mav ha bisogno di almeno 48/72 ore per essere contabilizzato nel conto corrente ricevente, la pratica comune della Federazione è stata sempre quella di riconciliare il Mav stesso con la data di pagamento. La storia recente dice che questo specifico tipo di ricorsi non sono mai stati accolti, da vedere cosa succederà stavolta. Lunedì, poi, l’Andrea Costa ha provveduto a pagare la terza rata (50% dei Nas restanti più eventuali arretrati), con prima scadenza a domani per una cifra superiore ai 26mila euro.

Curiosamente fino a domenica scorsa l’OraSì aveva battuto “solo” squadre che le stanno davanti in classifica (Chiusi, Siena e Faenza), così il colpo a Piombino è diventato il primo vero scontro salvezza vinto dall’ Aniello-band dopo i ko con San Severo e Lucca. Ora Ravenna ha davanti altre due sfide cruciali, perché Quarrata (reduce dal clamoroso colpaccio ai danni della capolista Virtus Roma) e Pesaro (ancora ferma al palo) inseguono i giallorossi a due e otto lunghezze e vanno battuti per tenersi lontani dalla zona calda. Se Piombino era una delle vere bestie nere dei bizantini, pure Quarrata e Loreto Pesaro evocano brutti ricordi a Ravenna, che l’anno scorso rimediò contro di loro un clamoroso 0/4, fra l’altro concedendo il primo successo stagionale proprio ai marchigiani (81-65 il 18 ottobre 2025 a Pesaro).

Doppio impegno casalingo in vista, infine, per Faenza: contro Napoli Est prima e Lucca poi, i manfredi possono almeno consolidare e, molto probabilmente, migliorare l’attuale nono posto. I campani vengono da quattro vittorie consecutive e vanno guardati con grande rispetto, però potrebbero presentarsi al Pala Cattani con la pancia un po’ piena. Lucca, invece, è davvero capace di tutto, come dimostrano il successo a San Severo e il -19 casalingo con Fabriano. Insomma, per la Tema due match accessibili ma con molti rischi annessi, impegni che potrebbero davvero cominciare ad indirizzare la stagione romagnola.