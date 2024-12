Andrea Costa, disfatta casalinga con Treviglio (60-90) / GALLERY

UP IMOLA 60

TREVIGLIO 90

ANDREA COSTA Fazzi (0/1, 0/1), Restelli 14 (1/2, 3/5), Benintendi ne, Toniato 6 (1/7, 0/4), Filippini 4 (2/3, 0/2), Klanjscek 19 (2/7, 5/9), Chiappelli 5 (1/5, 1/4), Martini 4 (0/4), Fea 2 (1/1, 0/1), Sanguinetti 5 (1/3, 1/2), Zedda 1 (0/1). All.: Angori.

TREVIGLIO Sergio 2 (1/1, 0/2), Carpi (0/1 da tre), Alibegovic 9 (3/7, 1/7), Reati 3 (1/3 da tre), Vecchiola 7 (2/5, 1/3), Cagliani 12 (3/3, 2/5), Manenti 10 (2/5, 2/2), Zanetti 3 (1/4, 0/2), Abega 26 (3/5, 6/8), Marcius 18 (8/9). All.: Villa.

ARBITRI Chiarugi e Di Salvo.

PARZIALI 14-15, 29-47, 42-66.

NOTE Spettatori 1000 circa. Antisportivo a Toniato al 36’33” (51-79).

TIRI LIBERI Imola 12/19, Treviglio 5/8.

IMOLA. Pesantissima sconfitta casalinga per l’Andrea Costa, che dopo la vittoria nel derby crolla clamorosamente in casa contro Treviglio (60-90). I biancorossi non sono mai entrati in partita e dopo aver resistito nel primo quarto (14-15) sono affondati minuto dopo minuto fino a -30 finale. Nel disastro generale si salva solo Restelli.