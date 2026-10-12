Andrea Costa, Dalmonte ne ha per tutti: “Irrispettoso non ricordare Baccarini con un minuto di silenzio”

Dopo la rovinosa sconfitta (83-51) con Orzinuovi è finita con tutta l’Andrea Costa raggruppata sotto la curva a chiedere scusa, qualche minuto e toni sereni. E anche Luca Dalmonte in conferenza stampa mantiene freddezza e lucidità d’analisi. «Rispetto e senso di responsabilità, la sintesi della partita sta tutta qui. Il rispetto che dobbiamo portare alla nostra gente e il senso di responsabilità per fare le cose per il bene della squadra. Non possiamo subire 30 punti in contropiede e lasciare 20 rimbalzi in attacco, perché questo dipende dallo spirito di sacrificio e dalla voglia. Rispetto e senso di responsabilità sono mancati, sarà compito mio rigenerali e di tutto il gruppo guardarsi dentro e trovare la forza per risollevarsi. Infine, è stato irrispettoso, da parte di chi di dovere, non trovare il modo sui campi di ricordare con un minuto di silenzio la memoria di un grande dirigente e una grande persona come Andrea Baccarini, pure consigliere di Lega».