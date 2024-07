Andrea Costa, colpo Chiappelli, piace Hasbrouck, idea Sabic

Gioacchino Chiappelli in arrivo, Davide Raucci più lontano. E’ un colpo di mercato per certi versi clamoroso, alla luce del suo recente passato nelle “rivali” Ozzano e Virtus Imola, quello che salvo colpi di scena porterà il bolognese Chiappelli all’Andrea Costa. Se il play Sanguinetti ha già firmato (contratto biennale) e il “5” Giacomo Filippini viene dato ad un passo, ecco che il week-end dovrebbe portare al matrimonio fra il classe 1991 e il club biancorosso. Raucci sembra infatti deciso ad aspettare una chiamata dall’A2 e, comunque, pure in B (vedi Fabriano) le buone offerte non gli mancano, quindi lo staff di mercato imolese ha rotto gli indugi e trovato l’accordo con Chiappelli. Protagonista in giallonero di tanti alti e bassi (9.2 punti, 7.6 rimbalzi e 27’ di media alla fine, con il 37% da tre), il prodotto del vivaio fortitudino andrebbe a formare con Filippini una coppia interessante: dietro di loro come “5” dovrebbe restare Lucio Martini e fra i candidati come “4” c’è il classe 2004 Gianluca Fea (204 cm), dal 2021 a Torino e prima cresciuto nei vivai di Treviso e Casale Monferrato. Per l’ala piccola titolare si fa anche il nome dell’ex Unieuro, Maurizio Tassone.

Idee straniere

Coach Angori e lo staff di mercato, composto da Christian Pavani e Sofia Conti, restano attivi anche nella ricerca della guardia straniera da quintetto. Le voci di un interessamento per l’americano (pure con passaporto tedesco) ed ex Fortitudo Kenny Hasbrouck (37 anni e 190 cm) sembrano fondate, ma difficilmente l’oggetto del desiderio biancorosso si sposterà da Lleida (Spagna), dove l’anno scorso ha centrato una clamorosa promozione dalla Leb Gold alla Liga Endesa. Hasbrouck, fra l’altro, sta “allungando” la stagione giocando in Venezuela con gli Spartans di Caracas. Prende corpo, allora, la pista che porta al croato Emir Sabic, guardia classe 1996 di 185 cm, l’anno scorso a Fiorenzuola agli ordini del coach imolese Luca Dalmonte e con Jacopo Preti come compagno di squadra. Sabic ha chiuso a 13.5 punti, 2.97 assist e 27’ di media, con il 44% da due, il 35% da tre e l’88% ai liberi, confermando tutto ciò che di eccellente si dice su di lui. Infine da segnalare la firma del “4” Arcangelo Guastamacchia, sul quale l’Andrea Costa aveva preso informazioni, a Latina.

