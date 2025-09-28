Andrea Costa bocciata all’esame della Luiss

L’Andrea Costa aggredisce l’impegno bella decisa e, grazie a due triple di un Gatto colpevolmente dimenticato dalla difesa romana, vola avanti 6-0 per nulla sorpresa dalle scelte di Righetti (almeno due teorici titolari in panca). Roma però difende bene, forza la doppia infrazione di 24” dell’Up e costruisce un parziale di 0-11, spezzato dopo quasi 6’ di digiuno offensivo dal gol fortunoso di Tamani. Il primo quarto dell’Up è davvero da mani nei capelli, come testimoniato ampiamente dalle cifre con il 4/18 dal campo (22%) e lo 0 in casella per i teorici bomber Kupstas-Moffa. Dalmonte prova a sbloccare l’attacco con le rotazioni, solo che la Luiss tiene Imola a 7 metri dal canestro, così al 12’ i biancorossi scivolano a -6 (10-16) facendo quasi un affare rispetto all’effettiva superiorità ospite. Dopo 14’ l’Up è a quota 12, ovvero meno di un punto al minuto, e il secondo fallo di Moffa rientra tra le cattive notizie, ma una fiammatina di Zedda (8 punti e 5 rimbalzi) aiuta i padroni di casa a contenere i danni (23-24 al 17’). All’intervallo Kupstas più Moffa fa ancora uguale 0 e il -4 sul tabellone è l’unica buona notizia per l’Up nella prima parte di gara.