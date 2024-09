Andrea Costa, ben 352 abbonamenti, il club: “Un pubblico fuori categoria”

Una grande prova di attaccamento ai colori biancorossi. “L’Up Andrea Costa Imola Basket - si legge in una nota - è lieta di condividere con tutti i supporter i risultati di una trionfale campagna abbonamenti che ha visto ben 352 tifosi sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione sportiva 2024/2025, superando così con un incredibile distacco di quasi 200 tessere il numero di abbonati della scorsa stagione e di quella precedente. Considerando le ultime cinque annate di Serie B si tratta dunque di un record per la nostra squadra; un risultato che ci rende ancora più fieri e sempre più consapevoli di avere al nostro fianco un pubblico fuori-categoria se paragonato all’ultimo decennio di A2 in cui, dal 2012 al 2020, la media abbonamenti è stata all’incirca di 360.

La società vuole pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno riposto nuovamente fiducia in noi, chi è tornato a farlo dopo un anno di stop e chi, anche senza sottoscrivere l’abbonamento, siamo sicuri farà sentire in ogni giornata di campionato tutto il calore e l’amore che solo i tifosi dell’Andrea Costa sanno trasmettere. La prima occasione per far sentire la propria vicinanza ai biancorossi? La presentazione ufficiale della squadra che, ricordiamo, si terrà venerdì alle ore 19:30 in Piazza Matteotti, per cui vi aspettiamo numerosi”.