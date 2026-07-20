Andrea Costa, Angarica completa il roster

Cresciuto nel vivaio della Smit Roma Centro, Angarica è poi passato dalla Robur ed Fides Somaglia (23/24, serie C a 5.1 punti di media) e dal Castanea Basket in B Interregionale (24/25, 14.3 a match). Dopo le esperienze nella squadra della provincia di Lodi e in quella di Messina, ecco il passaggio al Lumezzane, la firma con la Bell Basket Agency e poi quella con l’Andrea Costa.

La nuova Andrea Costa a questo punto è davvero fatta. Ieri, puntuale, il club biancorosso ha comunicato l’ultimo acquisto, quello dell’esterno di origini cubane Yordany Angarica (classe 2005, 203 cm d’altezza) reduce da una stagione “di lancio” a Lumezzane (3.4 punti, 2.3 rimbalzi e 9’ di media con il 55% da due, il 32% da tre e il 41% ai liberi) nell’altro girone di B Nazionale.

Pronto a lavorare sul talento grezzo dell’esterno cubano c’è chiaramente coach Dalmonte. «Angarica è un giocatore che lo scorso anno, a Lumezzane, ha mostrato atletismo e talento. Deve necessariamente stabilizzare alcuni aspetti del proprio gioco, sfruttando al meglio le qualità e consolidando la sua identità. Per caratteristiche tecniche e qualità atletiche può ricoprire più ruoli in campo e confido nel fatto che possa alternarsi efficacemente almeno in due posizioni. Per scelta tattica o in caso di necessità può permetterci di giocare anche con cinque piccoli, perché in grado di garantire una presenza difensiva tale da poter essere impiegato anche contro giocatori di maggiore stazza e più interni di lui».

L’Andrea Costa che si radunerà lunedì 10 agosto, sarà insomma così composta. Play: Saladini e Chessari. Guardie: Gasparin e Cipolla. Ali: Wiltshire e Angarica. Ali-pivot: Preti e Raucci. Pivot: Anaekwe e Kouassi. Al gruppo saranno aggregati i giovani talenti dell’International Nicolas Roli (play) e Alessio Noferini (2-3). Accanto a Luca Dalmonte ecco come primo assistente il forlivese Paolo Ruggeri e come secondo Aki Zarifi, che ricoprirà pure l’incarico di team manager. Come preparatore atletico confermato Ivan Ivanov.

L’allenatore biancorosso sintetizza così le scelte fatte con gli ultimi quattro annunci. «Saladini è un giocatore offensivamente talentuoso e, a mio modo di vedere, si inserisce bene nelle rotazioni, sia insieme a Gasparin sia con Chessari. Quest’ultimo e Saladini possono alternarsi a seconda delle necessità e grazie alla taglia di Roberto, possono anche giocare insieme. Conto inoltre che l’aggressività di Saladini possa essere bilanciata dall’intelligenza cestistica di Gasparin. A questo si aggiunge la presenza di Cipolla, che può rappresentare l’alternativa a Wiltshire e può giocare insieme a tutte le guardie. Angarica e Kouassi sono due giocatori che mi motivano moltissimo. L’obiettivo è farli crescere nel rendimento individuale e parallelamente portarli a esprimere prestazioni che abbiano una ricaduta positiva anche sulla squadra».

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