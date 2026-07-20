Andrea Costa, Angarica completa il roster

La nuova Andrea Costa a questo punto è davvero fatta. Ieri, puntuale, il club biancorosso ha comunicato l’ultimo acquisto, quello dell’esterno di origini cubane Yordany Angarica (classe 2005, 203 cm d’altezza) reduce da una stagione “di lancio” a Lumezzane (3.4 punti, 2.3 rimbalzi e 9’ di media con il 55% da due, il 32% da tre e il 41% ai liberi) nell’altro girone di B Nazionale.
Cresciuto nel vivaio della Smit Roma Centro, Angarica è poi passato dalla Robur ed Fides Somaglia (23/24, serie C a 5.1 punti di media) e dal Castanea Basket in B Interregionale (24/25, 14.3 a match). Dopo le esperienze nella squadra della provincia di Lodi e in quella di Messina, ecco il passaggio al Lumezzane, la firma con la Bell Basket Agency e poi quella con l’Andrea Costa.
«Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura - le sue parole ai social biancorossi -. Ho sentito parlare molto bene della città e del calore dei tifosi. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo ogni giorno, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi».