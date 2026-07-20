Andrea Costa, Angarica completa il roster

Andrea Costa Imola Basket
Il 21enne esterno di origini cubane, Yordany Angarica, con la canotta di Lumezzane
Il 21enne esterno di origini cubane, Yordany Angarica, con la canotta di Lumezzane

La nuova Andrea Costa a questo punto è davvero fatta. Ieri, puntuale, il club biancorosso ha comunicato l’ultimo acquisto, quello dell’esterno di origini cubane Yordany Angarica (classe 2005, 203 cm d’altezza) reduce da una stagione “di lancio” a Lumezzane (3.4 punti, 2.3 rimbalzi e 9’ di media con il 55% da due, il 32% da tre e il 41% ai liberi) nell’altro girone di B Nazionale.

Cresciuto nel vivaio della Smit Roma Centro, Angarica è poi passato dalla Robur ed Fides Somaglia (23/24, serie C a 5.1 punti di media) e dal Castanea Basket in B Interregionale (24/25, 14.3 a match). Dopo le esperienze nella squadra della provincia di Lodi e in quella di Messina, ecco il passaggio al Lumezzane, la firma con la Bell Basket Agency e poi quella con l’Andrea Costa.

«Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura - le sue parole ai social biancorossi -. Ho sentito parlare molto bene della città e del calore dei tifosi. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo ogni giorno, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi».

Angarica e quattro piccoli

Pronto a lavorare sul talento grezzo dell’esterno cubano c’è chiaramente coach Dalmonte. «Angarica è un giocatore che lo scorso anno, a Lumezzane, ha mostrato atletismo e talento. Deve necessariamente stabilizzare alcuni aspetti del proprio gioco, sfruttando al meglio le qualità e consolidando la sua identità. Per caratteristiche tecniche e qualità atletiche può ricoprire più ruoli in campo e confido nel fatto che possa alternarsi efficacemente almeno in due posizioni. Per scelta tattica o in caso di necessità può permetterci di giocare anche con cinque piccoli, perché in grado di garantire una presenza difensiva tale da poter essere impiegato anche contro giocatori di maggiore stazza e più interni di lui».

Roster e staff

L’Andrea Costa che si radunerà lunedì 10 agosto, sarà insomma così composta. Play: Saladini e Chessari. Guardie: Gasparin e Cipolla. Ali: Wiltshire e Angarica. Ali-pivot: Preti e Raucci. Pivot: Anaekwe e Kouassi. Al gruppo saranno aggregati i giovani talenti dell’International Nicolas Roli (play) e Alessio Noferini (2-3). Accanto a Luca Dalmonte ecco come primo assistente il forlivese Paolo Ruggeri e come secondo Aki Zarifi, che ricoprirà pure l’incarico di team manager. Come preparatore atletico confermato Ivan Ivanov.

L’allenatore biancorosso sintetizza così le scelte fatte con gli ultimi quattro annunci. «Saladini è un giocatore offensivamente talentuoso e, a mio modo di vedere, si inserisce bene nelle rotazioni, sia insieme a Gasparin sia con Chessari. Quest’ultimo e Saladini possono alternarsi a seconda delle necessità e grazie alla taglia di Roberto, possono anche giocare insieme. Conto inoltre che l’aggressività di Saladini possa essere bilanciata dall’intelligenza cestistica di Gasparin. A questo si aggiunge la presenza di Cipolla, che può rappresentare l’alternativa a Wiltshire e può giocare insieme a tutte le guardie. Angarica e Kouassi sono due giocatori che mi motivano moltissimo. L’obiettivo è farli crescere nel rendimento individuale e parallelamente portarli a esprimere prestazioni che abbiano una ricaduta positiva anche sulla squadra».

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