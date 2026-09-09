Al Ruggi su il sipario per l’Andrea Costa nel test contro Cento

E’ il momento dell’esordio stagionale al Ruggi, seppur amichevole, per l’Andrea Costa, che questa sera sfiderà dalle 20.30 in un test ad altissimo coefficiente di difficoltà la Sella Cento di A2. La differenza fra le due categorie è già emersa a Santarcangelo contro Rimini, però i biancorossi cercheranno di conquistare un altro po’ i propri tifosi dopo il sonante +28 inflitto a Faenza in quel di Castel Guelfo. La sconfitta di sabato scorso al Pala Costa non ha lasciato scorie fisiche nel gruppo allenato da coach Dalmonte, che stasera salvo sorprese dell’ultima ora avrà a disposizione tutti e dodici gli effettivi (compresi i giovani Roli e Noferini).

Nuove rotazioni

«Dall’impegno di domani (oggi, ndr) mi attendo la verifica di alcuni aspetti tecnico-tattici che abbiamo approfondito negli ultimi giorni - esordisce lo stesso Dalmonte - chiaramente consapevoli di trovare un livello di atletismo e fisicità superiori al nostro. L’asticella si alza e va bene, perché andiamo in cerca sempre di nuove indicazioni, proporzionate al momento della preparazione che stiamo vivendo. A Ravenna abbiamo modificato le rotazioni rispetto alle prime due uscite stagionali, ma comunque sempre tenendo la divisione dei minutaggi il più proporzionata possibile. Ecco, posso dire che da Cento in poi faremo degli ulteriori cambiamenti in merito, avvicinandoci un passo dopo l’altro a quella che sarà la distribuzione degli spazi in campionato».

Tutti utili, se tutti connessi

Giusto con l’allenatore imolese tornare anche sull’impegno del Pala Costa, a lungo condotto e poi perso in volata, per capire cosa abbia gradito e cosa meno. «Mi sembra doverosa una premessa in questa analisi. L’OraSì era pronta a giocare contro di noi, nel senso che conosceva i nostri giochi e aveva preso i necessari adeguamenti. Noi no, perché non mi sembra questo il momento della stagione per soffermarsi su simili aspetti. Ecco allora che mi è piaciuto lo sforzo dei ragazzi di continuare a stare dentro i giochi, pur a fronte di un’ulteriore difficoltà. Poi ai giocatori ho detto che l’avere una squadra lunga, con dieci elementi da rotazione, diventa un nostro punto di forza se tutti sono connessi e in grado di portare il loro mattoncino, cosa che non è successa a Ravenna. Tutto questo fa parte di un normale processo di crescita».

Abbonamenti e test annullato