Al Ruggi su il sipario per l’Andrea Costa nel test contro Cento

E’ il momento dell’esordio stagionale al Ruggi, seppur amichevole, per l’Andrea Costa, che questa sera sfiderà dalle 20.30 in un test ad altissimo coefficiente di difficoltà la Sella Cento di A2. La differenza fra le due categorie è già emersa a Santarcangelo contro Rimini, però i biancorossi cercheranno di conquistare un altro po’ i propri tifosi dopo il sonante +28 inflitto a Faenza in quel di Castel Guelfo.
La sconfitta di sabato scorso al Pala Costa non ha lasciato scorie fisiche nel gruppo allenato da coach Dalmonte, che stasera salvo sorprese dell’ultima ora avrà a disposizione tutti e dodici gli effettivi (compresi i giovani Roli e Noferini).