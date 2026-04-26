A Imola un derby conteso fino all’ultimo, ma la spunta l’Up 75-77

Una chiusura di stagione col botto e all’insegna del massimo spettacolo per i tifosi per la Virtus Imola e l’Up Andrea Costa Imola.
Le due squadre si sono date battaglia in un derby tirato fino all’ultimo secondo. Con l’Up che è riuscita ad aggiudicarsi la gloria del trionfo in extremis con soli due punti di scarto: 75-77 lo score finale.
Ennesima prova di spessore per il lituano Eimantas Stankevicius tra i giocatori della Virtus che, anche nell’ultima gara del campionato, nonchè derby cittadino, si guadagna il premio di Mvp di serata con 22 punti personali.
Ultimo derby in assoluto per i tanti appassionati di Imola dopo la retrocessione della Virtus in Serie B interregionale.