A Imola un derby conteso fino all’ultimo, ma la spunta l’Up 75-77

Andrea Costa Imola Basket
  • 26 aprile 2026
Roberto Chessari e Tommaso Gatto (Up Andrea Costa Imola) difendono su Lorenzo Pollini (Virtusd Imola) - foto Mmph
Roberto Chessari e Tommaso Gatto (Up Andrea Costa Imola) difendono su Lorenzo Pollini (Virtusd Imola) - foto Mmph

Una chiusura di stagione col botto e all’insegna del massimo spettacolo per i tifosi per la Virtus Imola e l’Up Andrea Costa Imola.

Le due squadre si sono date battaglia in un derby tirato fino all’ultimo secondo. Con l’Up che è riuscita ad aggiudicarsi la gloria del trionfo in extremis con soli due punti di scarto: 75-77 lo score finale.

Ennesima prova di spessore per il lituano Eimantas Stankevicius tra i giocatori della Virtus che, anche nell’ultima gara del campionato, nonchè derby cittadino, si guadagna il premio di Mvp di serata con 22 punti personali.

Ultimo derby in assoluto per i tanti appassionati di Imola dopo la retrocessione della Virtus in Serie B interregionale.

Tabellino

Virtus Imola - UP Andrea Costa Imola 75-77 (20-18, 13-25, 21-14, 21-20)

Virtus Imola: Eimantas Stankevicius 22 (2/6, 6/9), Mattia Melchiorri 15 (5/7, 1/4), Gloris Tambwe 13 (6/10, 0/0), Antonello Ricci 8 (2/3, 1/1), Gianluca Giorgi 7 (0/0, 1/2), Lorenzo Pollini 5 (1/6, 0/1), Marco Mazzoni 3 (0/0, 1/2), Alessio Sanviti 2 (1/1, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Baldi 0 (0/0, 0/0), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Eimantas Stankevicius 7) - Assist: 18 (Lorenzo Pollini 6)

UP Andrea Costa Imola: Roberto Chessari 16 (3/4, 3/8), Davide Raucci 14 (1/2, 4/4), Vittorio Zedda 14 (2/4, 2/3), Soma Abati toure 13 (5/5, 0/0), Tommaso Gatto 7 (3/4, 0/2), Elhadji Thioune 4 (2/3, 0/0), Niccolò Moffa 4 (1/4, 0/3), Tautvydas Kupstas 3 (0/1, 0/4), Loris Gozo 2 (1/3, 0/3), Giacomo Filippini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Roberto Chessari 6) - Assist: 16 (Davide Raucci 4)

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