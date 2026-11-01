A Imola la spunta il Fiorenzuola: Andrea Costa sconfitta 64-68

Non ha nulla da recriminare l’Andrea Costa Imola. Nella gara casalinga di Serie B Nazionale girone A contro gli emiliani della Fiorenzuola Bees, la squadra romagnola ha posato le armi solo alla fine, arrendendosi a un 64-68 finale che lascia l’amaro in bocca.
Netta differenza, invece, sul piano dei singoli. Dove la squadra ospite ha decisamente dominato grazie al nome di Giacomo Cecchinato. Il play italiano classe 2001, in serata di grazia, ha messo a segno ben 23 punti da solo. Staccando tutti gli altri giocatori nella speciale classifica dei marcatori della partita.
Tabellino
Andrea Costa Imola - Fiorenzuola Bees 64-68 (17-20, 16-16, 14-14, 17-18)
Andrea Costa Imola: Jacopo Preti 15 (1/3, 3/8), Giovanni Gasparin 14 (4/10, 1/7), Simon obinna Anaekwe 8 (3/4, 0/0), Roberto Chessari 7 (2/7, 0/3), Nicolas Roli 6 (2/3, 0/2), Alessandro Cipolla 5 (0/4, 1/3), Davide Raucci 5 (0/0, 1/4), Christian luigi Kouassi 3 (1/1, 0/0), Yordany Angarica 1 (0/3, 0/1), William luca Wiltshire 0 (0/0, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/0), Alessio Noferini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 33 13 + 20 (Giovanni Gasparin, Roberto Chessari, Davide Raucci 5) - Assist: 12 (Roberto Chessari 5)
Fiorenzuola Bees: Giacomo Cecchinato 23 (3/5, 3/6), Andrea Ambrosetti 11 (1/7, 2/6), Lorenzo De zardo 10 (1/4, 2/3), Amedeo Tiberti 10 (2/6, 2/2), Ilija Biorac 6 (2/3, 0/0), Olivers Krilkovs 6 (0/0, 2/4), Giorgio Franceschi 2 (1/3, 0/0), Federico Lui 0 (0/3, 0/0), Krisjanis Mazburss 0 (0/1, 0/1), Massimo Frosini 0 (0/0, 0/0), Paolo Marinelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 15 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Amedeo Tiberti 12) - Assist: 10 (Andrea Ambrosetti, Ilija Biorac 3)