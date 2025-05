A2 play-off, Simioni e Tomassini trascinano Rimini sul 2-0 nella semifinale: a Forlì non basta super Perkovic (83-78)

RIVIERABANCA RIMINI-UNIEURO FORLÌ: 83-78 (19-31, 48-46, 66-66).

RIVIERABANCA: Simioni 18 (5/8, 2/5), Camara 5 (1/4), Masciadri (0/2 da tre), Conti, Marini 8 (3/6, 0/4), Johnson 13 (6/9 ,0/4), Tomassini 21 (4/6, 3/7), Grande 3 (0/1, 1/3), Robinson 15 (3/5, 3/7), Anumba (0/2). N.e.: Amaroli e Sankare. All. Dell’Agnello.

UNIEURO: Pollone 3 (1/2 da tre), Parravicini 8 (2/4, 1/3), Tavernelli 4 (2/2, 0/1), Harper 14 (2/8, 2/5), Pascolo 4 (1/1, 0/1), Del Chiaro 11 (4/8, 1/2), Perkovic 23 (4/4, 5/9), Cinciarini 2 (1/4, 0/3), Gaspardo 9 (4/4, 0/3). N.e.: Magro, Errede e Sanviti. All. Martino.

ARBITRI: Gagliardi, Rudellat e Marzulli



RivieraBanca vince in volata anche garadue e raddoppia il vantaggio. Forlì anche questa volta si smarrisce nel finale nonostante la presenza di Perkovic, assoluto protagonista in casa Unieuro con 23 punti e 9/13 dal campo. Ma Rimini ha più energia, più lucidità e trova sempre protagonisti nuovi. Su garadue ci sono soprattutto le firme di Tomassini e di Simioni, che realizza 18 punti nei momenti topici del match e porta a casa 6 rimbalza.

Dai blocchi scatta ancora una volta meglio Rimini, con Simioni che segna i primi 8 punti di RivieraBanca e Forlì che non deraglia grazie a due canestri di Perkovic: 10-5 dopo 3’41”. L’Unieuro nei tre attacchi successivi imbuca 8 punti e supera con una tripla del solito Perkovic (10-13). Due triple di Robinson valgono il 16-13 ma qui Rbr si inchioda e Forlì scrive uno 0-15 che sembra indirizzare il derby: 16-28. Invece non sarà così, perché nel secondo periodo Rimini con pazienza si riavvicina (28-35 con quattro in fila di Johnson, 33-37 con tre di Marini) e torna davanti con 5 in fila di Simioni (45-44). Di lì in avanti si procede gomito a gomito. Con Rimini che al massimo arriva a +5 (66-61) e Forlì che con uno 0-7 torna a mettere il naso avanti in avvio di ultimo periodo: 66-68 con 5 di Perkovic a cavallo della sirena. Un’altra tripla di un super Simioni riporta RivieraBanca al comando al 35’12” (73-71). Ma ora le difese salgono di tono, i tiri faticano a entrare e solo Gaspardo fa canestro: 73-75 al 37’02”. Contro parziale di 4-0 e Rimini grazie al tap-in dell’immarcabile Simioni su errore di Marini si affaccia sul rettilineo finale avanti 77-75 al 38’06”. Forlì conferma di avere meno energia e meno lucidità di Rimini nei momenti chiave: Gaspardo sbaglia la tripla, Perkovic manda in lunetta Tomassini (79-75) e Tavernelli perde una palla sanguinosa che costa la bomba della vittoria, fatta esplodere da Tomassini per il +7 (82-75) che significa 2-0 Rimini nella serie.