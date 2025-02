A2: l’Unieuro ferma Udine e RivieraBanca torna in vetta. B Nazionale: vincono Blacks, Virtus e OraSì

Grande vittoria dell’Unieuro, che con cinque uomini in doppia cifra batte la capolista Udine (82-76). Biancorossi avanti dall’inizio alla fine e vittoria meritatissima che permette a RivieraBanca di tornare in vetta. Rimini resta avanti per 35’ poi subisce la rimonta di Verona, che però sbaglia con Cannon allo scadere il tiro della vittoria. Nell’overtime sale in cattedra Johnson e Rbr si impone 89-83

Anche in B supplementare vincente per i Blacks, che domano Saronno (97-95). Largo il successo della Virtus sul Monferrato (91-69) e preziosissimo quello dell’OraSì con la Gema Montecatini (66-60).