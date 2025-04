Basket Serie B: Imola sconfitta a Legnano (83-76), Ravenna ci prova fino all’ultimo a Montecatini (76-74)

Giornata amara per la Romagna del basket di Serie B. Due sconfitte per Andrea Costa Imola e Orasì Ravenna impegnate entrambe in trasferta, rispettivamente a Legnano e Montecatini.

Nella 36esima giornata del girone A, l’Andrea Costa Imola deve arrendersi al Sae Scientifica Legnano sul definitivo punteggio di 83-76 per i padroni di casa. Anche la palma del miglior marcatore se la aggiudica un giocatore della squadra lombarda: Pietro Agostini che chiude il match con lo score personale di 22 punti. Tra gli uomini di coach Roberto Villani spiccano i 15 punti dell’ala Gioacchino Chiappelli.

Lotta fino all’ultimo l’Orasì Ravenna in casa della Fabo Herons Monetcatini, ma non riesce a scamparla per soli due punti: sul parquet del Palaterme la spunta la squadra di casa con il risicato punteggio di 76-74.

Il titolo di best scorer del match se lo aggiudica la guardia dei toscani Adrian Chiera con 19 punti messi a segno. Nei romagnoli ex aequo a canestro fra Tyrtyshnyk e Brigato: 14 punti a testa. Netta la supremazia a rimbalzo per i ragazzi di coach Andrea Gabrielli che riconquistano il possesso palla 48 volte contro 31 degli avversari.